El rey defiende una relación con EEUU basada en la "confianza y el diálogo" y reitera el compromiso con la OTAN

El rey Felipe VI ha defendido este viernes que la relación con Estados Unidos, incidiendo en que debe sustentarse en "la confianza y el diálogo" como ha sucedido históricamente. Así lo ha expresado el monarca en la tradicional recepción del Cuerpo Diplomático, un acto solemne que se celebra cada año y a la que están invitadas las las 126 embajadas y casi 800 cónsules acreditados en España. Felipe VI ha puesto en valor la "contribución española al nacimiento de la nación americana" y ha querido "reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva".

También ha defendido la importancia de "preservar el vínculo trasatlántico", que es "imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales". En este sentido, ha dicho que "España mantiene su compromiso firme con esta alianza estratégica, siendo muy consciente de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad" de nuestro país, sus socios y sus aliados. Ha reiterado así el compromiso de España con la OTAN, tan solo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a criticar al Gobierno por no alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa.

Felipe VI defiende la Carta de Naciones Unidas frente a la confrontación En su discurso, el rey ha recalcado cómo hoy "nos encontramos con una inquietante expansión de la confrontación", visible en conflictos como Ucrania, Oriente Próximo, el Sahel o Groenlandia y la región ártica, "que tanto nos afecta a todos", además de la situación del "pueblo iraní, el pueblo venezolano y en todos los presos políticos que todavía deben ser liberados". Y se ha preguntado si vamos a permitir "que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción", para continuar "¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?". En este sentido ha defendido la necesidad de "reforzar las alianzas, la unión y la cooperación entre quienes compartimos valores y principios", aludiendo, en concreto, a la defensa del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. "Es un imperativo moral y político", ha dicho.