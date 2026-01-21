40 años de España con el carnet de socio de la Unión Europea: éxitos, fracasos y retos pendientes

España celebra su 40 ‘eurocumpleaños’. Repasamos qué han supuesto estas cuatro décadas como miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE) con un viaje al pasado. Y para hacerlo retrocedemos hasta el uno de enero 1986 con una máquina del tiempo, como en las películas.

En nuestro caso, no viajamos en un DeLorean como el de la película ‘Regreso al Futuro’ que, por cierto, también celebra su 40 aniversario. Nuestra máquina ‘made in Spain’ será uno de los más de 2,3 millones de vehículos que se fabrican aquí cada año. Elegimos un coche 100% eléctrico como los 115.000 que salen de las plantas españolas.

Para el análisis, el compañero de viaje no será el científico 'Doc' de 'Regreso al Futuro', sino Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, que asegura a RTVE Noticias que "el balance de estos 40 años es profundamente positivo. No solo en el crecimiento económico, cohesión territorial y modernización de infraestructuras". Además, añade que ha supuesto "una transformación integral de nuestro país, de la democracia, del modelo social y de la proyección internacional de España".

Regreso al pasado: 1 de enero del 86 Máquina en marcha, llegamos al primer día de 1986. España sufre la peor ola de frío en décadas y el Real Madrid lidera La Liga. Mecano y Los Hombres G suenan en la radio y en Televisión Española triunfan el concurso 'Un, Dos, Tres', el programa 'Gente Joven' y la serie 'El Equipo A'. Al ser día de Año Nuevo, no hay venta de periódicos en papel -de digitales ni hablamos- pero el dos de enero todos llevan la noticia: España acaba de cortar la cinta inaugural imaginaria de su entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), la precuela de la Unión Europea (UE). El país lleva apenas unos años de nuevo en democracia, tras el fin de la dictadura franquista y arranca el impulso definitivo para afianzar la libertad dentro de la familia europea. Solo seis meses antes, en Madrid, se había formalizado la incorporación al gran club con la firma del Tratado de Adhesión, al mismo tiempo que Portugal. 02.49 min España cumple 40 años desde la firma del tratado de adhesión a la Unión Europea Este evento histórico marcó el comienzo de una era de avances económicos, sociales y de estabilidad. Sin duda, el apoyo de la UE ha sido fundamental para modernizar el tejido económico y las infraestructuras españolas y elevar así el nivel de vida de un país que ha pasado de los 38,6 millones de habitantes de 1986 a los 49,4 millones actuales. Y no solo vivimos más personas, también más años, como subraya el secretario de Estado para la UE: "la esperanza de vida en España ha aumentado en torno a once años, situándonos hoy entre los países más longevos del mundo y en el más longevo de la Unión Europea".

La mano de la UE, en grandes proyectos La integración de España en la UE fue una apuesta de modernización. A través de inversiones cofinanciadas con fondos comunitarios, se ha desplegado un amplio programa de mejora. "Contamos con las mayores redes de alta velocidad ferroviaria y de autopistas de alta capacidad en la UE y somos uno de los principales hubs aéreos del continente", señala Fernando Sampedro, que han contribuido a vertebrar el territorio y a reforzar la conexión con Europa. Precisamente, el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo muy representativo. El AVE Madrid-Sevilla recibió 2.300 millones de los Fondos de Cohesión y se convirtió en un hito de innovación del país. A este proyecto se sumaron otras líneas estratégicas, como el AVE Madrid-Barcelona (4.000 millones) que facilitó la integración de España en el eje ferroviario europeo o la conexión de la capital con Valencia (1.300 millones). Las cifras hablan solas, como apunta el experto en Unión Europea y titular de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Alicante, Jaume Ferrer. Subraya a RTVE que "el 40% del coste de las principales infraestructuras construidas en España entre 1986 y 2006 fue asumido por la UE". Más proyectos: el Corredor Mediterráneo, destinado a mejorar el transporte de mercancías desde Algeciras (Cádiz) hasta Francia, logró una aportación de 6.000 millones de euros. En paralelo, el puerto de Algeciras recibió otros 500 millones para su ampliación y la UE también destinó 400 millones al puerto de Valencia o 350 a los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Los fondos europeos han respaldado cientos de actuaciones en ámbitos como depuración de agua, transporte urbano, digitalización, equipamientos sanitarios o energías renovables. Respecto a esto último, Fernando Sampedro hace hincapié en que "en 2024 generamos el 57% de la electricidad mediante fuentes renovables". Memoria es democracia Memoria es Democracia - Aniversario de la firma del tratado de Adhesión de España a la UE - 12/06/25 Escuchar audio

La unión hace la fuerza La Unión Europea se ha visto afectada por distintas crisis, pero hay tres grandes golpes que han puesto a prueba la resiliencia del club. Se trata de la crisis financiera de 2008, la pandemia de la Covid-19 en el 2020 y, más recientemente, las consecuencias económicas tras la invasión de Ucrania. Desde la pandemia de 2020, nuestro país se ha convertido en uno de los principales receptores de ayudas de la Unión Europea. A través del programa Next Generation, el mayor plan de estímulo de la historia comunitaria, España tiene asignados unos 140.000 millones de euros, de ellos 70.000 millones son transferencias directas y el resto préstamos en condiciones favorables. Alianza 2030 Alianza 2030 - Conociendo los fondos Next Generation II - 30/05/21 Escuchar audio Hasta ahora, el país ha recibido más de 56.000 millones, destinados principalmente a impulsar la recuperación económica, la transición energética, la digitalización, la modernización de infraestructuras y el apoyo a pymes y empleo. Estos fondos se conceden a cambio de reformas estructurales y cumplimiento de hitos acordados con Bruselas. En comparación con el resto de países europeos, España es el segundo mayor beneficiario, solo por detrás de Italia. Para nuestro país, estos recursos representan una gran oportunidad para modernizar la economía y reforzar el crecimiento.

Grandes desafíos por delante La Unión Europea vive un momento decisivo. Tras décadas de prosperidad y convergencia —especialmente para España—, el proyecto europeo afronta una combinación de riesgos económicos, políticos y sociales que ponen a prueba su solidez. El balance es inequívoco: fuera de la UE, España sería hoy más pobre, menos cohesionada y con menor peso internacional. Pero la integración no es automática ni irreversible: exige reformas, inversión y voluntad política compartida. Uno de los desafíos más inmediatos es la fragmentación política. El avance de fuerzas euroescépticas y nacionalistas dificulta acuerdos en ámbitos estratégicos como la política fiscal o la transición verde. Sin consensos amplios, la gobernanza europea se debilita y la capacidad de reacción ante crisis se reduce. Sobre este punto, el catedrático Jaume Ferrer alerta sobre cómo "gobiernos de extrema derecha en la UE son una amenaza para la integración". Y apunta que el desafío es aún mayor "cuando reciben apoyo político y financiero de Rusia". Y sugiere Ferrer que sería conveniente hacer de la UE "una gran potencia en seguridad y defensa" como medida disuasoria. A todo esto se suma la vulnerabilidad por dependencias estratégicas. Energía, semiconductores o minerales críticos han revelado hasta qué punto la UE puede verse expuesta a tensiones geopolíticas. Reducir estos riesgos pasa por diversificar proveedores y reforzar capacidades productivas propias, evitando al mismo tiempo un giro proteccionista. 09.35 min Informe semanal - España, Europa En el plano económico, el riesgo de estancamiento productivo es central. El envejecimiento demográfico, la escasa inversión en innovación y una productividad rezagada frente a competidores globales amenazan el crecimiento y la sostenibilidad del Estado de bienestar. Sin un impulso decidido en I+D, capital humano y digitalización, la convergencia interna puede frenarse. Las finanzas públicas siguen siendo otro punto crítico. Tras la pandemia, el reto es compatibilizar disciplina fiscal con inversión estratégica, apoyándose en instrumentos comunes que refuercen la estabilidad y eviten nuevas crisis de deuda, especialmente en la eurozona, donde faltan mecanismos eficaces. Finalmente, la transición verde y la demografía marcarán también el futuro europeo. La descarbonización ofrece oportunidades, pero exige una transición justa para no alimentar el rechazo social. Asimismo, una gestión inteligente y solidaria de la migración puede ayudar a compensar el envejecimiento.