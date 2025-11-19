La producción de vehículos cae un 5,4% en España, acentuando la tendencia a la baja de todo 2025

La producción de vehículos en España cae un 5,4% durante el mes de octubre, sumando 1.913.122 vehículos producidos a lo largo de 2025. Este dato se traduce en la pérdida de 110.000 unidades de enero a octubre respecto al año 2024, según un comunicado de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Esta desaceleración, indica el informe, es "el resultado de la adaptación de las cadenas de producción para albergar nuevos modelos" y "la falta de impulso de la demanda europea".

El mes de octubre también registra un retroceso del 7,4% respecto al año anterior, con 211.072 unidades ensambladas, manteniendo la tendencia a la baja registrada en los últimos meses. Debido a esto, se prevé que al cierre de 2025 España no llegue a los 2,3 millones de vehículos producidos.

En cuanto a la categoría de los vehículos, se produjeron 165.739 turismos, un 9,4% menos que el mes de octubre de 2024. Los vehículos comerciales e industriales registraron un aumento nimio del 0,9% respecto al mismo mes del año anterior, con 45.333 unidades ensambladas.

Descienden también las exportaciones En cuanto a las exportaciones de vehículos, octubre también ha registrado un descenso, con 178.582 unidades exportadas, un 10,9% inferior respecto al mes de octubre del año 2024. En lo que va de 2025 se han exportado 1.639.680 vehículos, un 8,9% menos que en el mismo periodo de 2024. Europa representa al 91,8% de las exportaciones españolas del sector automovilístico, 2,3% menos que en octubre del año pasado. Mercados como América y Asia han aumentado ligeramente su cuota, alcanzando el 3,1% y 1,9% respectivamente. De forma más detallada, el principal mercado receptor de vehículos ensamblados en España es Alemania con 33.889 unidades. Le siguen Francia, con 26.683 y Turquía, 21.170. En este sentido, es pertinente destacar el descenso en la exportación hacia países como Bélgica, con una reducción del 33,2%, Reino Unido, del 31,9% y Países Bajos, el 29,4%. Por el lado de los aumentos encontramos a Turquía y a Polonia, con ascenso del 26,4% y del 26,6% respecto a octubre de 2024.