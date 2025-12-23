El INE confirma que la economía creció un 0,6% en el tercer trimestre por el tirón del consumo y la inversión

La economía española siguió creciendo en el tercer trimestre del año, pese al difícil contexto exterior marcado por los aranceles de Donald Trump. Sin embargo, lo hizo a menor ritmo que en los meses precedentes: el Producto Interior Bruto (PIB) repuntó un 0,6% entre julio y septiembre, una décima menos, tras revisarse a la baja el PIB del segundo trimestre.

Así lo ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en línea con el dato avanzado en el mes de octubre. De nuevo, el crecimiento de la economía española estuvo sustentado en la demanda interna, con el consumo y la inversión como principales motores. Así, la demanda nacional aportó 1,3 puntos al avance del PIB, frente al mal comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento.

Esta moderación, coincidiendo con los meses de verano, también se refleja en el avance interanual, que se queda en el 2,8%, una décima por debajo que de julio a septiembre después de que Estadística haya revisado también a la baja el crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta el 2,9%. Es su menor tasa en casi dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023.