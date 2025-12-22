El déficit público baja en octubre hasta el 0,61% del PIB y el del Estado cae al 1,86% en los primeros diez meses del año

Las administraciones públicas, sin tener en cuenta las locales, han acumulado un déficit de 10.246 millones de euros en los diez primeros meses del año (un 0,61 % del PIB). Se trata de un 32,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior a pesar del gasto extra asociado a la dana.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el gasto extraordinario derivado de la dana ascendió a 4.362 millones de euros en esos diez meses, lo que equivale al 0,26% del PIB. Si se descuenta este impacto, detalla Hacienda, el déficit público sería de 5.884 millones, un 61,5% menos.

Por administraciones, al cierre de octubre, la administración central acumulaba un déficit de 21.300 millones (un 1,27% del PIB) tras experimentar una reducción del 13,6%. Por otro lado, el superávit de las comunidades autónomas se redujo en un 49,7%, hasta los 3.736 millones (0,22% del PIB).

Mientras, la Seguridad Social ha multiplicado por cuatro su superávit hasta situarlo en 7.318 millones (0,43% del PIB) gracias al aumento de los ingresos, fundamentalmente, por cotizaciones donde entran las aportaciones del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Datos de ejecución presupuestaria Hacienda también ha publicado, este 22 de diciembre, los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de administraciones públicas del tercer trimestre, donde entran los datos de las corporaciones locales con un superávit de los ayuntamientos del 0,07% del PIB en el tercer trimestre, equivalente a 1.154 millones. Con este dato, en los nueve primeros meses de 2025 el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanza los 17.702 millones. Descontando el impacto de la dana, el déficit se reduce hasta los 15.456 millones, lo que representa un 0,92% del PIB. El déficit del Estado baja un 17,8% Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta noviembre cuando ha registrado un déficit de 31.321 millones de euros, equivalente al 1,86% del PIB e inferior en un 17,8% al del mismo periodo de 2024. Este resultado, explica Hacienda, está afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un resultado neto conjunto negativo para el Estado que se traduce en un mayor déficit de 13.627 millones. Los ingresos alcanzaron los 283.270 millones, un 9,4% más respecto al mismo periodo de 2024, con una subida del 10,4% en los impuestos que suman 235.376 millones de euros.