El PP dice que Sánchez "vive en la indigencia parlamentaria y eso le impide aprobar presupuestos"

El presidente del PP acusa al presidente del Gobierno de haber "perdido el control de la política española" y "la credibilidad" de los ciudadanos. Desde Toledo, donde ha participado en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que ahora Pedro Sánchez está perdiendo "la dignidad" arrastrándose ante Junts.

"Es una comedia en la que no vamos a participar", ha dicho, y lo que tiene que hacer Sánchez, insiste, es "convocar elecciones". El líder popular ha calificado la oferta de Sánchez a Junts de "comedias sanchistas" que dice, "no merecen comentario".

Respecto a la moción de censura, Feijóo considera que el tiempo le ha dado la razón: "hemos acertado no habiéndonos precipitado, sabiendo lo que sabemos ahora", ha dicho.

00.32 min Feijóo dice que Sánchez "ha perdido el control de la política española"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha señalado en Radio Nacional lo que define como "pecado original" de la legislatura. Según Cuca Gamarra, en 2023 "Pedro Sánchez no gana elecciones, ni conforma una mayoría para gobernar". "Solo mayoría para mantenerle en la Moncloa", ha insistido.

Sánchez, según la vicesecretaria popular vive en una "indigencia parlamentaria que le impide gobernar y aprobar presupuestos". "Esto, en cualquier democracia europea u occidental", ha insistido, "llevaría a una disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones". Ese es, según Gamarra "el único camino para que España pueda empezar a funcionar".

Según la líder popular, desde el inicio de la legislatura y la investidura, Pedro Sánchez "solo tenía un objetivo", que es "permanecer en la Moncloa, sabiendo ya en aquel momento qué nivel de corrupción le asediaba, le acorralaba. Y desde esa resistencia valerse de todos los instrumentos del Estado para su defensa en todos y cada uno de los procedimientos judiciales".

Gamarra pide a Sánchez que asuma responsabilidades políticas Recuerda Gamarra que hay un refrán que dice "dime con quién andas y te diré quién eres". Por eso insiste en pedir "responsabilidades políticas" a Pedro Sánchez por su relación con Ábalos, Koldo y Cerdán. Ahora, dice "dos están en la cárcel y otro comparece cada quince días". "Tenemos a su hermano pendiente de juicio y a su mujer investigada", y ha continuado, "la audiencia nacional está pidiendo información y facturas al PSOE para averiguar si hay financiación irregular" en el partido. Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de no cesar a José Luis Ábalos para "mantenerlo callado". "Que lo sabía todo y lo ha estado tapando todo es evidente, no cuela que eran desconocidos", ha criticado. También en este sentido, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado a Pedro Sánchez de "farsante". "Ayer le vimos mentir a todos los españoles". "Ha dicho que su relación con Koldo era anecdótica, que no conocía a Ábalos como amigo, ni tampoco a Cerdán o Salazar". "No es una manzana, todas han resultado estar podridas". Y ha ironizado la vicesecretaria popular, "Pedro Sánchez no está muy capacitado para la selección de personal".

El PP dice que Junts le ha dado con la puerta en las narices a Sánchez Gamarra ha insistido en la idea de que "la corrupción asedia" a Pedro Sánchez y por eso "hay muchos motivos para que salga de la Moncloa". Y la ha llevado más allá: "la responsabilidad política no solo es para el presidente del Gobierno sino para los que le apoyan". "Pedro Sánchez es tóxico y todos los que le apoyan se están desgastando con él", ha dicho. 00.23 min Ester Muñoz (PP) acusa Sánchez de ser un "presidente sumiso" La portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, insiste en pedir a Sánchez una convocatoria electoral. "No es que no tengamos ganas de presentar una moción de censura, es que no tenemos votos", ha repetido. Pero "si el gobierno no tiene mayoría para gobernar y nosotros no tenemos mayoría para presentar una moción de censura, lo lógico y lo democrático es que hable el pueblo", ha insistido. Respecto a la respuesta de Junts a las propuestas lanzadas por Pedro Sánchez en la entrevista del martes en Café d'Idees, Muñoz, ha dicho que los nacionalistas han dado a Sánchez "con la puerta en las narices". "Cada vez quieren estar más distanciados de él", ha insistido. "Si es una vergüenza que ceda ante cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, es patético que se haya arrastrado para nada". Por eso ha calificado a Sánchez de ser "un presidente sumiso" y ha dicho que "traer deprisa y corriendo al parlamento cuestiones que cree que pueden contentarle y que le den con la puerta en las narices es vergonzoso y patético". Desde el Partido Popular insisten en que "no dan los números" para plantear una moción de censura, pero rechazan "llamar a la puerta de nadie". Según Muñoz, es Junts quien dice "que la legislatura está muerta". Por eso ha emplazado a los independentistas a decir "si quieren seguir sosteniendo a este gobierno corrupto". "Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva: no es que no tengamos ganas de presentar una moción de censura, es que no tenemos votos y eso no está en nuestras manos", ha añadido.