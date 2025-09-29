La brecha de género en pensiones tiene un impacto de 28.500 millones de euros en España, el 1,8% del PIB

La brecha de género en pensiones e ingresos privados en la jubilación tiene un impacto económico en España de 28.500 millones de euros, cifra equivalente al 1,8% del PIB, según un estudio que ha presentado este lunes la asociación ClosinGap, que traduce ese coste en cerca de 500.000 puestos de trabajo menos y 4.900 millones de euros anuales menos en recaudación por IRPF e IVA.

El informe 'Coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional', elaborado con Mapfre, actualiza los datos de 2019 y concluye que las diferencias entre los 9,3 millones de hombres y mujeres pensionistas se han acortado en 2024, aunque persisten por el tipo de pensión pública que perciben y sus cuantías.

Las mujeres cobran 510 euros menos de pensión Por ejemplo, solo el 57% de las mujeres pensionistas la recibe por jubilación, frente al 82% de los hombres. Esto es consecuencia de que han tenido trayectorias laborales más discontinuas y a menudo se han dedicado a tareas domésticas y de cuidados no reconocidas. A esa circunstancia, se suma la diferencia salarial de las que sí trabajaron, que ronda el 20%. Es por ello que la pensión contributiva media de las mujeres fue de 1.100 euros al mes el año pasado, 510 euros inferior a la de los hombres, que fue de 1.600 euros. Esta brecha, no obstante, se ha acortado en seis años porque ha pasado de ser del 35,8 % de 2018 al 31,9% de 2024. Otro reflejo puede encontrarse en las pensiones de viudedad, que suelen ser de importe bajo y perciben tres de cada diez mujeres mayores. Entre los hombres, en cambio, es algo residual.

Menos patrimonio Además, el informe apunta que en 2022 las mujeres mayores de 67 años acumulaban de media 138.000 euros de patrimonio neto, frente a los 145.000 euros de los hombres, es decir, unos 6.700 euros menos. Esta brecha, de nuevo, se ha reducido en los últimos años, porque en 2016 era de 10.500 euros. Según concluye ClosinGap, ahora las mujeres cuentan sobre todo con más activos inmobiliarios y, en menor medida, activos financieros complejos como fondos de inversión y acciones. La brecha que sí ha aumentado, y de forma significativa, es la de ahorro en planes de pensiones privados. En 2016, los hombres acumulan 300 euros más de media en estos activos, pero en 2022 se ha ampliado hasta casi 1.250 euros.