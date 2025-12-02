40 años de 'Regreso al futuro': ¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo como Marty y Doc?

"Un momento Doc, de qué estás hablando ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?" (Marty Mcfly, 1985)

¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo en un DeLorean junto a Marty y Doc? Y es que la trilogía de Regreso al futuro (1985-1990) dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd hace tiempo que pasó a formar parte de la cultura popular. De hecho, es lo primero en que pensamos cuando mencionamos la frase "viajes en el tiempo".

Este 2 de diciembre se cumplen 40 años de su estreno en España y con ese motivo la trilogía volvió a los cines el pasado 31 de octubre.

Michael J. Fox no fue el primer elegido para el papel Aunque ahora no nos imaginemos a nadie más en los papeles de Marty y Doc, lo cierto es que Michael J. Fox no fue el primer elegido para el papel. Al principio, se invitó al cantante canadiense Corey Hart, que rechazó la propuesta. Entonces se lo propusieron a Michael, que era el favorito del director, Robert Zemeckis, pero que no pudo aceptar por estar rodando la serie Family Ties (Enredos de familia). El que sí aceptó fue Eric Stoltz, que incluso empezó a rodar la película, hasta que los productores decidieron que no era el adecuado para el papel, porque era un actor de método demasiado serio y con pocas aptitudes para la comedia. Fue entonces cuando se lo volvieron a proponer a Michael J. Fox, que, finalmente, logró compaginar los rodajes de ambas producciones y el resto es historia. Por cierto, que Christopher Lloyd aseguraba en un libro que: "Después de leer Regreso al futuro por primera vez, tiré el guion a la basura". Christopher Lloyd con Eric Stoltz (Izquierda) y Michael J. Fox (Derecha)

Los coches y patines voladores son una realidad Otra cosa con la que soñamos es con tener un coche que viajara en el tiempo o, por lo menos un patín volador. Y lo cierto es que, aunque lo de viajar en el tiempo se nos antoja imposible, lo de los patines y los coches voladores ya es una realidad. Incluso se están comercializando.

Una película que se anticipó al futuro Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale imaginaron todo un mundo para ese (entonces futuro) año 2015 en el que transcurría la película. Y muchos de los inventos que avanzaban acabaron convirtiéndose en realidad, como la videoconferencia que nos salvó de la locura a casi todos durante la pandemia de coronavirus. Cuando se rodó la película era ciencia ficción. En 2012 Google lanzó las Google Glass, unas gafas que eran más aparatosas que las de Marty McFly, pero que también nos permitían comunicarnos por teléfono. Además de grabar imágenes o streamings de las mismas mientras el que las lleva está dando una clase online. Sin embargo, las gafas presentaban algunas dificultades y la empresa dejó de fabricarlas en 2023, aunque anunció que no dejaría de investigar sobre el tema. En cuanto a la ropa inteligente, aunque no esté demasiado extendida, si existen prendas con conexión a internet que monitorizan constantes vitales, ejercicio físico, o luminosas que cambian de colores. Pero todavía no se secan solas como aparecía en la película. Otra curiosidad es que en la película aparecía el cartel de la película Tiburón 19, con el tiburón que parecía cobrar vida y salir del mismo para atacar a los viandantes. Y actualmente también hay numerosos anuncios en 3D de este tipo.