En directo | El rey interviene ante la Eurocámara en el 40 aniversario de la entrada de España en la UE

El rey Felipe VI intervendrá este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE junto al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una sesión solemne para conmemorar la entrada de ambos países en el proyecto comunitario.

Este pleno conmemorativo de la entrada de España y Portugal el 1 de enero de 1986 en la organización entonces bautizada como Comunidades Económicas Europeas (CEE) ha comenzado con un minuto de silencio en solidaridad y homenaje a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz, en Córdoba, en el que 42 personas perdieron la vida y otras 123 resultaron heridas.

La presidenta de la Eurocámara Roberta Metsola ha inaugurado la sesión con palabras de reconocimiento a España y Portugal que ayudaron a "cambiar de Europa de una manera duradera" y su papel como "puentes" hacia África. "Los españoles y portugueses han tenido un papel clave, han ayudado a que Europa ofrezca resultados", asegura Metsola.

"España y Portugal nos recuerdan lo que cuarenta años de un compromiso conjunto pueden ofrecer", ha asegurado Metsola.

En un discurso pronunciado hace solo unos días ante la Conferencia de Embajadores, el rey ya avanzó que va a hablar de la "fuerza transformadora de Europa en nuestro país" y de la contribución de España en estas cuatro décadas "al proceso de integración, en temas de ciudadanía, de justicia e interior, de cohesión, de igualdad".

El monarca también adelantó que reclamará la necesidad de "más Europa", un mantra que ha venido empleando en distintas intervenciones en actos de temática europea en los últimos meses. Para Felipe VI, "en el tiempo que vivimos, ahondar en el proceso de integración es, para la Europa unida, una necesidad existencial".