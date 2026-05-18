Radio Clásica retoma su participación en la Tribuna Internacional de Compositores (IRC)

Con más de setenta años de trayectoria, la Tribuna Internacional de Compositores (International Rostrum of Composers) ha consolidado su papel como una de las plataformas más importantes para el intercambio profesional entre productores de radio. Su objetivo principal sigue siendo fomentar la escucha de obras de creación actual entre las organizaciones de radiodifusión de todo el mundo.

Las obras participantes en la anterior edición en 2025 recibieron unas 700 emisiones por parte de las cadenas participantes y las emisoras afiliadas a la Unión Europea de Radiotelevisión (UER).

Celebrada en Riga (Letonia) del 12 al 15 de mayo de 2026, la presente edición de la Tribuna reunió a representantes de 23 emisoras de radio nacionales de cuatro continentes, quienes presentaron 40 obras compuestas en los cinco años anteriores al evento. Las sesiones fueron codirigidas por Gregor Pirš, jefe de Música del Programa Ars de Radio Eslovenia, y Davide Grosso, secretario del IRC.

Tras las sesiones de escucha, la asamblea de delegados seleccionó en la categoría general el Stabat Mater para coro, viola da gamba y electrónica, compuesto en 2024 por el serbio Jug Marković. En la categoría de jóvenes compositores, Chlapec s šedivými řasami (El niño de las pestañas grises), del checo Haštal Hapka (n. 1997), fue la obra seleccionada.

Como programa emblemático del Consejo Internacional de la Música, el Rostrum tuvo lugar por primera vez en su historia en Letonia, gracias a la invitación de los Medios Públicos Letones.

Tras muchos años ausente, Radio Clásica ha retomado su participación en este importante foro internacional con la presentación de Nuria Núñez Hierro y su obra Ecdisis: sobre la naturaleza del cambio interpretada por la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE bajo la dirección de Christoph König en la Semana de Música Religiosa de Cuenca en 2023. El título de la obra hace referencia al proceso biológico mediante el cual ciertos animales mudan su piel o exoesqueleto, una idea que la compositora traslada al ámbito musical como metáfora de transformación, cambio y renovación. La partitura explora texturas cambiantes, contrastes de densidad y una evolución constante del material sonoro. Su selección por parte de Radio Clásica para el IRC 2026, no solo marca la vuelta de España al certamen, sino que también simboliza una nueva etapa para la proyección internacional de la música contemporánea española con el apoyo de la radio pública.