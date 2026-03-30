Radio 3 presenta Cultura26, debates en el Museo del Prado

Radio 3 presenta Cultura26, una nueva edición del ciclo de debates que se celebrará en el Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado, un espacio excepcional para la conversación en torno a la cultura contemporánea.

A lo largo de la semana del 20 al 24 de abril, voces destacadas reflexionarán sobre el papel de las instituciones culturales en el momento actual, la danza, el poder narrativo de las viñetas, los espacios de la cultura alternativa y los retos del urbanismo en nuestras ciudades.

Cultura26 quiere ser un lugar de encuentro abierto al diálogo y a la reflexión, donde la cultura se piensa, se discute y se comparte. Esta es la programación de nuestra edición en 2026:

Lunes 20 de abril – Las grandes instituciones culturales ¿Cómo se adaptan los grandes museos y centros culturales a un contexto cambiante? Un debate sobre liderazgo, transformación y responsabilidad pública en la cultura. La mesa abordará el papel de los grandes museos y centros culturales en el contexto contemporáneo, su relación con la sociedad y los retos a los que se enfrentan las instituciones culturales en la actualidad. Participan: Miguel Falomir , director del Museo del Prado

, director del Museo del Prado Jorge Volpi , director de Contemporánea Condeduque

, director de Contemporánea Condeduque Blanca de la Torre , directora del IVAM

, directora del IVAM Manuel Segade , director del Museo Reina Sofía

, director del Museo Reina Sofía Moderado por Tomás Fdo. Flores

Martes 21 de abril – Lo humano es bailar El cuerpo como lenguaje, emoción y territorio creativo protagoniza esta conversación sobre la danza contemporánea. El debate reflexionará sobre la danza como expresión cultural y humana, su situación actual, los procesos creativos y su papel dentro de la cultura contemporánea. Participan: Muriel Romero , directora de la Compañía Nacional de Danza

, directora de la Compañía Nacional de Danza Eduardo Guerrero , bailaor y coreógrafo

, bailaor y coreógrafo Luz Arcas , bailarina y directora de escena

, bailarina y directora de escena Belén Martí Lluch , bailarina y coreógrafa

, bailarina y coreógrafa Moderado por Natalia Sprenger

Miércoles 22 de abril – La realidad en viñetas El humor gráfico y la ilustración como herramientas para interpretar y cuestionar la actualidad centra este encuentro. Hablaremos sobre el humor gráfico, la ilustración y la viñeta como herramientas de crítica social y análisis de la realidad contemporánea. Participan: Juanjo Cuerda , dibujante satírico

, dibujante satírico Yeyei Gómez , dibujante social

, dibujante social Alicia Palmer , guionista y crítica

, guionista y crítica Eneko de las Heras , humorista gráfico

, humorista gráfico Moderado por Javier Alonso

Jueves 23 de abril – Refugios de la cultura Los espacios independientes y proyectos que sostienen la creación desde los márgenes son el eje de este diálogo en el que hablaremos de la cultura alternativa y las iniciativas que funcionan como refugio y motor cultural fuera de los circuitos institucionales tradicionales. Participan: Pela del Álamo , director de Curtocircuíto

, director de Curtocircuíto Ana Belén Santiago , directora artística del Teatro del Barrio

, directora artística del Teatro del Barrio Raúl Alonso , director de Espacio Vacío

, director de Espacio Vacío Belén García , editorial Barrett

, editorial Barrett Moderado por Cristina Moreno

Viernes 24 de abril – Se alquila ciudad Cultura, vivienda y espacio público se cruzan en este debate sobre el futuro urbano Esta última jornada del ciclo abordará la relación entre cultura y ciudad, el urbanismo, la vivienda y las transformaciones del espacio urbano en la actualidad. Participan: Juan Cavestany , cineasta

, cineasta Alfonso J. Ussía , escritor

, escritor Leonor Martín , arquitecta

, arquitecta Lucía González , agitadora urbana

, agitadora urbana Moderado por Nacho Álvaro