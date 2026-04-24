Cultura26 | "Formamos parte de un escenario, intentando que no nos quiten la ciudad del todo"

En la quinta y última jornada de Cultura26 hablamos de cultura, vivienda y espacio público en un debate sobre el futuro urbano. Abordamos la relación entre cultura y ciudad, el urbanismo, la vivienda y las transformaciones del espacio urbano en la actualidad.

Participan el director de cine, guionista y dramaturgo Juan Cavestany, el escritor y periodista Alfonso J. Ussía, la actriz, arquitecta y creadora audiovisual Leonor Martín y la activista cultural Lucía González.

Moderado por Nacho Álvaro, el debate ha arrancado con un planteamiento: ¿podemos proteger mejor a una ciudad si pensamos en ella como un museo?

"Estamos en un momento de especial interés en mirar a la ciudad y ver qué pasa en la ciudad, con sus transformaciones, sus controversias y sus posibilidades", ha dicho Juan Cavestany en el arranque. Director de cine, este 2026 ha lanzado la película Madrid, EXT. y ha lanzado en Cultura26 la siguiente reflexión: "Los que habitamos, disfrutamos y a la vez nos hace daño o nos incomoda la ciudad somos parte del problema y parte de la solución. Ninguno somos inocentes: todos hemos tirado de lo que nos ha dado la ciudad en cada momento y cuesta ser estricto en lo que podría ser una especie de política de apoyar solo lo auténtico o frecuentar solo los sitios que merecen la pena, porque es muy difícil mantener la pureza en ningún aspecto", ha concluido.

El escritor Alfonso J. Ussía ha continuado hablando de Madrid como "el escenario de todos mis libros. En este último, Bajo cielo, intentaba retratar un Madrid que está en constante cambio. Es verdad que en los últimos años Madrid está adquiriendo un ritmo y una velocidad muy difícil de soportar. De la M-30 hacia adentro ya todo es una ciudad de cartón piedra. Nosotros formamos parte de un escenario, intentando que no nos quiten la ciudad del todo", ha asegurado.

La ciudad del consumo Leonor Martín, arquitecta con proyectos como Los pilares del tiempo y co-autora del libro Los lugares invisibles junto a Lidia San José Segura, ha reflexionado en torno a los llamados parques acuáticos, como Benidorm, "el primer parque acuático que se construye en España. Un modelo que se ha ido replicando en otros lugares de nuestra geografía, Portugal, Italia, el sur de Francia, Grecia... países que viven del sol y la playa". Según Martín, los parques acuáticos serían ciudades pensadas para personas que consumen. Y ese consumo, la globalización, la homogeneización, es otro de los problemas que Alfonso J Ussía identifica en las ciudades de hoy. "Todas las ciudades, las tiendas, las cafeterías... huelen igual, son las mismas. Hay un problema global de pérdida de identidad importante. Y nosotros tenemos la obligación de sostener una ciudad que no queremos que desaparezca". Lucía González, agitadora urbana con base en Málaga, ciudad especialmente tensionada en los últimos años, ha puesto el foco en la dificultad del acceso a la vivienda. "Hay mucha gente harta del modelo neoliberal que se está creando en Málaga", ha dicho, destacando varios movimientos sociales que están surgiendo en la ciudad para parar desahucios, cambiar el modelo y "llegar a las vecinas, que es lo realmente importante".

Activismo en torno a la vivienda Juan Cavestany ha reconocido que su obra, en particular la última, Madrid, EXT., ha surgido menos de un intento de activismo por defender Madrid y más de "un enamoramiento intenso de la ciudad. Me lanzo a la calle a rodar lo que me encuentro y a intentar darle un orden, una armonía, un sentido... pero, curiosamente, la película resulta notablemente política", ha matizado. "Yo reivindico salir a la ciudad con energía y con alegría. La situación -de la vivienda- es dramática: hay muchas cosas de las que quejarse y de las que ser consciente, pero todo tiene que estar marcado por la alegría y el optimismo", ha compartido. ¿Es esa alegría compatible con el presente que nos estamos encontrando en varias ciudades de nuestro país? Leonor Martín ha explicado cómo hizo su cortometraje Los pilares del tiempo desde la curiosidad y terminó resultando bastante pesimista, "pesado", ha dicho. Ha añadido cómo le preocupa especialmente la situación en las islas: Baleares, Canarias; pero cómo, a la vez, tenemos herramientas que se están poniendo en marcha en lugares como el País Vasco: las que ponen límites al coste de la vivienda o las que consiguen que las viviendas de protección oficial lo sean de manera permanente. "Hay motivos para el optimismo; es muy difícil y muy lento pero sí que hay esperanza", ha concluido. "El optimismo puede ser una clase de privilegio que no puede tener todo el mundo", Lucía González. "Málaga tiene una tensión brutal en cuanto acceso a la vivienda; las políticas actuales son insuficientes: lo que se quiere es hacer pasta; la economía que ahora mismo se está moviendo en España es la de la propiedad: los activos inmobiliarios", ha contado. El debate ha continuado después con reflexiones en torno al impacto que el turismo tiene en las ciudades del s. XXI. También en "cuánto va a durar este sistema liberalista, capitalista", según Juan Cavestany, que hace tan difícil el acceso a la vivienda a tantas personas.