El VI Concurso de Podcast Escolar de RNE ya tiene finalistas

El VI Concurso de Podcast Escolar, organizado por RNE en colaboración con la plataforma Elocuencias, ya ha anunciado los trabajos finalistas entre los más de 550 podcasts recibidos en la sexta edición de este certamen. El jurado encargado de la deliberación está formado por profesionales de RTVE vinculados a la programación infantil y por profesionales de la educación de todo el país.

Consulta los finalistas de las cuatro categorías

Categoría 1: 1º, 2º y 3º de Primaria

Categoría 2: 4º, 5º y 6º de Primaria

Categoría 3: 1º, 2º y 3º de la ESO

Categoría 4: 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP

Los ganadores se anunciarán en las próximas semanas y recibirán un trofeo, un año de plataforma gratuita en Elocuencias, una invitación a una gala o programa de radio transmitido por RNE y una master class de radio impartida por un profesional de RNE, además de una visita a los estudios del Centro Territorial de RTVE de la provincia de los centros educativos ganadores.

El Concurso de Podcast Escolar es una iniciativa que acerca la radio a las aulas y convierte el podcast en una herramienta educativa para aprender, expresarse y trabajar en equipo. Nacido en 2021, el proyecto fomenta la creatividad del alumnado y su relación con el lenguaje sonoro, y ha sido reconocido con un Premio Ondas como mejor idea radiofónica.

La propuesta refuerza el papel de RTVE como servicio público al impulsar el talento joven, la innovación tecnológica y nuevas formas de contar historias desde los centros educativos. A través del podcast, estudiantes de colegios e institutos de toda España pueden explorar la información, el entretenimiento y el aprendizaje en un formato cercano, actual y cada vez más presente en los hábitos de consumo cultural.