Premios 'El Ojo Crítico' 2025: RNE rinde homenaje a Emilio Gutiérrez Caba y reconoce a 10 talentos de la cultura

‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España celebró este jueves la XXXVI edición de sus premios anuales, con los que volvió a destacar e impulsar las carreras de jóvenes talentos de distintas disciplinas artísticas y rindió homenaje a una gran figura de la cultura española: el actor Emilio Gutiérrez Caba, con una carrera de más de 60 años en teatro, cine y televisión.

Las directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, condujeron la gala en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a la que asistieron casi todos los premiados. Estuvieron acompañados por autoridades y personalidades como la subsecretaria de Estado de Cultura, Carmen Páez; el director de RNE, Roberto Santamaría; el director del Reina Sofía, Manuel Segade; o la productora ejecutiva de El Deseo, Esther García.

Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'

El valor de ver lo que otros no ven En la gala, el director de RNE reconoció el valor de los jurados de los Premios ‘El Ojo Crítico’, capaces de ver lo que otros no ven: “Talentos como Rosalía o Rodrigo Cuevas”, especificó en alusión a ganadores del Premio de Música Moderna en anteriores ediciones. Roberto Santamaría se refirió a ellos como “cisnes negros” del mundo de la cultura, una metáfora que en el caso del Premio Especial, Emilio Gutiérrez Caba, convirtió en “cisne blanco, un orgullo para el cine, la escena y el arte español”. La subsecretaria de Estado de Cultura también puso en valor este trabajo de reconocimiento del talento, “fundamental para el ecosistema cultural”. Para Carmen Páez, "los Premios ‘El Ojo Crítico’ suponen una declaración de principios. Entienden la cultura como excelencia, creatividad y futuro."

Homenaje a las nuevas generaciones La gala de los XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ se cerró con una gran ovación a Emilio Gutiérrez Caba cuando recogió su Premio Especial a toda su trayectoria, que dedicó las nuevas generaciones: “Aprovechad la vida, pasa como un suspiro. El mundo es vuestro, aprovechadlo”. Un discurso que completó con un mensaje de amor: “Luchad por los débiles, combatid siempre a los fuertes y al poder. Esa es vuestra gran arma: la cultura, la sensibilidad y el amor”. “Nunca hay que odiar a nadie, solo hay que silenciarlo”, subrayó. Actuación de Cantoría