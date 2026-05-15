Premios 'El Ojo Crítico' 2025: RNE rinde homenaje a Emilio Gutiérrez Caba y reconoce a 10 talentos de la cultura
- El actor, galardonado con el Premio Especial a su trayectoria, se dirigió a las nuevas generaciones: “El mundo es vuestro, aprovechadlo”
- El programa cultural vuelve a descubrirnos “cisnes negros del mundo de la cultura” y “un cisne blanco, un orgullo para el cine, la escena y el arte español”, destacó Roberto Santamaría, director de RNE
- La entrega de los Premios ‘El Ojo Crítico’ se celebró ayer en el Museo Reina Sofía y podrá escucharse hoy a las 16:00 horas en Radio 5
‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España celebró este jueves la XXXVI edición de sus premios anuales, con los que volvió a destacar e impulsar las carreras de jóvenes talentos de distintas disciplinas artísticas y rindió homenaje a una gran figura de la cultura española: el actor Emilio Gutiérrez Caba, con una carrera de más de 60 años en teatro, cine y televisión.
Las directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, condujeron la gala en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a la que asistieron casi todos los premiados. Estuvieron acompañados por autoridades y personalidades como la subsecretaria de Estado de Cultura, Carmen Páez; el director de RNE, Roberto Santamaría; el director del Reina Sofía, Manuel Segade; o la productora ejecutiva de El Deseo, Esther García.
El valor de ver lo que otros no ven
En la gala, el director de RNE reconoció el valor de los jurados de los Premios ‘El Ojo Crítico’, capaces de ver lo que otros no ven: “Talentos como Rosalía o Rodrigo Cuevas”, especificó en alusión a ganadores del Premio de Música Moderna en anteriores ediciones. Roberto Santamaría se refirió a ellos como “cisnes negros” del mundo de la cultura, una metáfora que en el caso del Premio Especial, Emilio Gutiérrez Caba, convirtió en “cisne blanco, un orgullo para el cine, la escena y el arte español”.
La subsecretaria de Estado de Cultura también puso en valor este trabajo de reconocimiento del talento, “fundamental para el ecosistema cultural”. Para Carmen Páez, "los Premios ‘El Ojo Crítico’ suponen una declaración de principios. Entienden la cultura como excelencia, creatividad y futuro."
Homenaje a las nuevas generaciones
La gala de los XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ se cerró con una gran ovación a Emilio Gutiérrez Caba cuando recogió su Premio Especial a toda su trayectoria, que dedicó las nuevas generaciones: “Aprovechad la vida, pasa como un suspiro. El mundo es vuestro, aprovechadlo”. Un discurso que completó con un mensaje de amor: “Luchad por los débiles, combatid siempre a los fuertes y al poder. Esa es vuestra gran arma: la cultura, la sensibilidad y el amor”. “Nunca hay que odiar a nadie, solo hay que silenciarlo”, subrayó.
De la Innovación Digital a la Narrativa
Los ganadores de los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 asistieron ayer a recoger sus galardones en una gala que inauguró la nueva categoría artística creada este año: Innovación digital en el ámbito cultural, cuyo primer premiado ha sido Albert.DATA. Al escenario del Auditorio 400 del Museo Reina Sofía también subieron la artista Cristina Mejías (Artes Visuales), el grupo vocal Cantoría (Música Clásica), la productora Marina García López (Cine), la dibujante Irene Márquez (Cómic), la compañía La Venidera (Danza), el poeta Juan de Salas (Poesía), la productora, dramaturga, directora e intérprete María San Miguel (Teatro) y la escritora Lucía Solla Sobral (Narrativa). El cantautor Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente (Música Moderna), no pudo asistir, pero dejó un mensaje para agradecer el galardón.
La ceremonia contó con las actuaciones o intervenciónes de algunos de los premiados: el grupo Cantoría, la compañía La Venidera y la dramaturga María San Miguel.
La edición de este viernes de ‘El Ojo Crítico’, a las 16:00 horas en Radio 5, estará íntegramente dedicada a la gala de entrega.