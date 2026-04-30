Muere el periodista José Antonio Pardellas Casas, exdirector de RNE en Canarias

El periodista José Antonio Pardellas Casas, con una larga trayectoria ligada a RTVE, ha fallecido este jueves a los 88 años en Tenerife, según ha comunicado la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT). Comenzó su carrera en Radio Juventud de Canarias. En 1964, entra a formar parte de la primera plantilla de RNE en Canarias, y se convierte en unos de los primeros locutores y presentadores de Televisión Española en el archipiélago.

Nacido en Vigo en 1938, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de la Laguna y realizó un máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Universidad Complutense de Madrid. La figura de Pardellas está ligada a la implantación y evolución de los medios en el archipiélago y, sobre todo, a RNE en Canarias, donde ostentó la dirección regional entre 1981 y 1994 tras ser redactor, presentador y creador de diversos espacios. En la emisora lideró el proceso de fusión de RNE y Radio Cadena Española como director de la Red de Emisoras Territoriales.

Presentó desde las Islas y para toda España programas como ‘Españoles en la Mar’ (también para todo el mundo a través de Radio Exterior de España), ‘Revista de Historia’ por Radio 3 y ‘Canarias a propósito del V Centenario’ (Premiado por la Marina Mercante de España).

Premio Ondas, Premio Canarias de Comunicación y Miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio desde 2008, Pardellas popularizó la expresión “una hora menos en Canarias” de la mano de Luis del Olmo durante su etapa en ‘Protagonistas’.

En un mensaje publicado en X, el presidente canario Fernando Clavijo ha señalado que se “va un periodista maestro de periodistas” y “una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de ‘una hora menos en Canarias’”.

El ministro de Política Territorial, y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha destacado, también en X, la “figura fundamental de la comunicación en Canarias” del periodista. “Se pierde un referente en tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia”, recalca Torres en el mensaje.