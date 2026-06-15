RNE entrega los premios del VI Concurso de Podcast Escolar

Radio Nacional de España ha entregado este lunes los premios que reconocen los mejores trabajos del VI Concurso de Podcast Escolar de RNE y Elocuencias. La ceremonia, presentada por Paula Aller, ha tenido lugar en la Casa de la Radio, en Prado del Rey. Los galardones reconocen el esfuerzo de docentes y estudiantes, y refuerzan el compromiso de RTVE con la educación, la innovación y el impulso del talento joven.

El acto ha podido seguirse en directo en Radio 5 Todo noticias y ha contado con la presencia del director de RNE, Roberto Santamaría; el director de Informativos de Radio Nacional y Radio 5, Óscar Torres, y la presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, Marta Ribas. El pianista Darío Meta, colaborador habitual de Radio Clásica y del programa Clásicos Populares, ha sido el encargado de poner música al evento.

Podcast ganadores

En la categoría 1, dirigida a alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria, el CPI Poeta Uxío Novoneyra de O Courel, en Lugo, ganó el primer puesto gracias a su podcast ‘El regreso de Radio Locuela’. Un trabajo que ha destacado por la creatividad, el sentido del humor, la calidad del montaje y la realización sonora. Los alumnos, que no han podido acudir a la ceremonia, sí que han podido conectar en directo desde el centro con la emisión que ha realizado Radio 5, para mostrar sus impresiones junto a su profesor.

En la categoría 2, correspondiente a 4º, 5º y 6º de Primaria, el trabajo ganador ha sido ‘Operación Corullón’, del CRA Jimena Muñiz, de Corullón, en León. Un podcast en el que el jurado valoró la narrativa del trabajo, gracias a una ficción sonora que aborda un tema de gran importancia y sensibilidad, como es la despoblación, pero de una forma creativa y atractiva para el oyente. Alumnos y profesores del centro leonés como los docentes Pilar García y Adrián Barba, han recibido el premio a manos del director de RNE, Roberto Santamaría.

El ganador de la categoría 3, correspondiente a los tres primeros cursos de ESO, también fue a parar a la provincia de León gracias al podcast ‘Desenmascarando el filtro’, del CEIP Toral de los Vados. Los alumnos han intervenido en el acto desde Ponferrada para hablar de este trabajo que ha sido reconocido por su labor de análisis y reflexión, además de la calidad de efectos sonoros y de los recursos de montaje. Un podcast que también ha liderado el profesor Adrián Barba, quien ha valorado la importancia de la educación entre pantallas y redes sociales. “Debemos proteger a los jóvenes y hacerles conscientes del valor real que tienen como personas. Quiero que mis alumnas y alumnos sean personas reales y ciudadanos críticos”.

En la categoría 4, destinada a alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y FP, el director de Informativos de RNE y Radio 5, Óscar Torres, ha hecho entrega del galardón al IES Calderón de la Barca, de Gijón. El valor didáctico y divulgativo a través del arte convenció al jurado para premiar un guión original y creativo que puede apreciarse en el podcast ‘Las meninas’. Un reels muy real.

Admás de los anteriores, para esta sexta edición el jurado decidió otorgar un premio de Educación Especial, que ha ido a parar al podcast ‘Discapacidad emocional’, del IES San Juan de la Cruz, de Caravaca de la Cruz, en Murcia. Sus miembros han estado presentes también para recibir el premio de manos de Marta Ribas.

La presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia ha señalado que “queremos aportar e innovar para que RTVE siga siendo el medio de referencia de la infancia y la adolescencia en nuestro país.” “Que la representación que hagamos sea lo más real posible y que queráis que ésta sea vuestra radio, y vuestra tele, que es vuestra”, ha dicho.