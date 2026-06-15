RNE Audio estrena la cuarta temporada de 'Sapiensantes', el podcast infantil para aprender sobre ciencia

La cuarta temporada de ‘Sapiensantes’, el podcast infantil de divulgación científica de RNE Audio, llega el próximo 21 de junio. Cada domingo, un nuevo capítulo disponible en la plataforma y app de RNE Audio.

Como en anteriores ocasiones, la cuarta entrega constará de 10 capítulos y la divulgadora Xaviera Torres y la periodista Paula Aller abordan temas tan diversos como la luz, las picaduras de los mosquitos o los dragones. Tampoco podrían faltar los eclipses, ya que por delante espera el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto.

Una temporada más los niños y niñas son quienes plantean las preguntas. En temporadas anteriores, quisieron saber, entre otras cosas, por qué la sangre es roja, cómo se formaron los anillos de Saturno, por qué la caca es marrón o por qué las tetas dan leche. Estos son, de hecho, algunos de los episodios que los alumnos de los colegios de Educación Infantil y Primaria CEIP Joaquín Costa y CEIP José Calvo Sotelo de Madrid que han participado en las grabaciones señalan entre sus favoritos.

Junto a la divulgadora y científica Xaviera Torres, los pequeños Sapiensantes encuentran la respuesta usando el método científico y viviendo diversas aventuras, llenas de frescura, observación e imaginación.

El diseño de sonido, que firma Juan Luis Martín, ayuda a convertir cada capítulo en una experiencia inmersiva y muy divertida. En 2025, Sapiensantes ganó el Premio Prismas de Divulgación Científica en la categoría de audio, cuyos espisodios pueden escucharse aquí.