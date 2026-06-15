RNE Audio estrena la cuarta temporada de 'Sapiensantes', el podcast infantil para aprender sobre ciencia
- El podcast de divulgación científica que eligen niños, padres y profesores estrena su cuarta temporada con Xaviera Torres y Paula Aller
- Estreno el domingo 21 de junio y todos los capítulos de forma gratuita en RNE Audio
La cuarta temporada de ‘Sapiensantes’, el podcast infantil de divulgación científica de RNE Audio, llega el próximo 21 de junio. Cada domingo, un nuevo capítulo disponible en la plataforma y app de RNE Audio.
Como en anteriores ocasiones, la cuarta entrega constará de 10 capítulos y la divulgadora Xaviera Torres y la periodista Paula Aller abordan temas tan diversos como la luz, las picaduras de los mosquitos o los dragones. Tampoco podrían faltar los eclipses, ya que por delante espera el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto.
Una temporada más los niños y niñas son quienes plantean las preguntas. En temporadas anteriores, quisieron saber, entre otras cosas, por qué la sangre es roja, cómo se formaron los anillos de Saturno, por qué la caca es marrón o por qué las tetas dan leche. Estos son, de hecho, algunos de los episodios que los alumnos de los colegios de Educación Infantil y Primaria CEIP Joaquín Costa y CEIP José Calvo Sotelo de Madrid que han participado en las grabaciones señalan entre sus favoritos.
Junto a la divulgadora y científica Xaviera Torres, los pequeños Sapiensantes encuentran la respuesta usando el método científico y viviendo diversas aventuras, llenas de frescura, observación e imaginación.
El diseño de sonido, que firma Juan Luis Martín, ayuda a convertir cada capítulo en una experiencia inmersiva y muy divertida. En 2025, Sapiensantes ganó el Premio Prismas de Divulgación Científica en la categoría de audio, cuyos espisodios pueden escucharse aquí.
Aprendizaje transversal
Los alumnos de los colegios Joaquín Costa y José Calvo Sotelo que han participado en la grabación de algunos de estos capítulos señalan que Sapiensantes "es como un libro, porque te enseña cosas, pero aún mejor porque es más divertido”. Según confiesan, les gusta que los profesores se lo pongan en clase “porque aprendemos divirtinéndonos y riéndonos”.
También los docentes de estos centros esperan con ganas los nuevos episodios. Para muchos de ellos, el podcast con el que han trabajado en clase supuso un auténtico descubrimiento.
Ana Sánchez, maestra de 3º de Primaria en el CEIP José Calvo Sotelo, asegura que es un podcast al que “se le puede sacar mucho jugo” porque sus contenidos permiten trabajar todas las áreas del currículum. “Por supuesto, nos sirve para Ciencias por su contenido específico y también permite trabajar la expresión escrita, la habilidad comunicativa, la comprensión lectora y oral, etc.”, señala.
Coincide con ella la directora del centro, Carolina Villacorta, quien recibió la propuesta de trabajar con ‘Sapiensantes’ de parte de uno de los miembros del AMPA. “Este formato permite un tratamiento “transversal en todas las asignaturas”. Todo depende de cómo se organicen.
Villacorta considera también que, en la actual era de las redes sociales, ofrecer contenidos online didácticos y específicos para niños es “fundamental, casi obligatorio”. “Darle un móvil a un niño es prácticamente como darle un arma”, advierte, y “si vamos a poner en sus manos estos dispositivos, y de una manera u otra casi todos van a terminar con ellos, debemos proporcionarles alternativas de entretenimiento con sentido, buenas y adecuadas a su edad”.
También advierte de que en los últimos 10 años están viendo en Primaria “problemas de salud mental y de bullying, y adicciones jamás vistas antes”, un fenómeno que achaca al impacto de las redes sociales. Por eso, “debemos facilitarles contenido adecuado y Sapiensantes lo es”, asegura.
En esta misma línea se manifiesta Ana Sánchez, convencida de que es bueno que los niños de corta edad aprendan a escuchar durante media hora sin otro estímulo que el interés. “Antes había muy poca oferta audiovisual, pero se producían más contenidos infantiles específicos en comparación”, opina. Ahora “la inmensa mayoría del contenido es muy acelerado y lleno de estímulos”. Los pequeños “necesitan pausas y escuchar un podcast se las proporciona”.
De hecho, el elevado uso de las pantallas es uno de los temas que ha tratado el podcast en su tercera temporada, un asunto que ha interesado a los estudiantes, quienes eligen este como uno de sus capítulos favoritos.
Sánchez también considera que “Sapiensantes es muy divertido” y destaca el “alto nivel” de muchos capítulos. Algo que no importa porque todos pueden aprender algo en función de su edad: “el alumno de infantil se queda posiblemente con un granito y el de sexto coge la montaña entera”. Ahí está el mérito.