'Tablero Deportivo' de RNE vive el España-Bélgica del Mundial desde Los Palacios y Villafranca, en Sevilla

El programa ‘Tablero Deportivo’, de RNE, sigue con su gira para llevar el Mundial de futbol 2026 y la selección española a todos los rincones y aficiones desde que comenzó la fase de eliminatorias.

Después de trasladar la radio al Parque de Bomberos de Parla, en Madrid, en el partido de dieciseisavos ante Austria, y tras pasar por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el duelo de octavos ante Portugal; ahora ‘Tablero Deportivo’ sale de la Comunidad de Madrid y se desplaza al municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, desde donde acercará la radio a la afición andaluza con la retransmisión del partido de cuartos de final que enfrenta a la selección de Luis de la Fuente y a Bélgica, un choque con el billete a semifinales en juego, el paso previo a la gran final del próximo día 19 de julio.

Después del éxito de España ante Portugal, gracias al gol de Mikel Merino en los instantes finales, ahora toca repetir en el duelo de cuartos ante los “diablos rojos”, que comenzará a las 21:00 horas en el Estadio de Los Ángeles.

El programa, dirigido y presentado por Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde, arrancará su emisión una hora antes, a las 20:00, desde la Torre del Agua de la localidad sevillana, con una detallada previa del partido que marcará el futuro de España en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Si España logra el triunfo ante Bélgica y pasa la siguiente ronda, ‘Tablero Deportivo’ seguirá con su labor de servicio público a través de su particular gira que permite acercar la radio a todos los oyentes de RNE.