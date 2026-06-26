RNE celebra la Semana de la Radio 2026 en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid

Un año más, Radio Nacional de España organiza, junto a la Universidad Complutense de Madrid, la Semana de la Radio en sus cursos de verano. La edición de 2026 se traslada al CaixaForum Madrid y será una cita para recordar y celebrar la cercania, riqueza, diversidad y evolución de un medio esencial como la radio.

Con esta iniciativa, estudiantes, profesionales y amantes del medio tendrán un año más la oportunidad de sumergirse en el universo radiofónico durante cinco días. Las jornadas incluirán una programación con charlas y emisiones en directo, orientadas a destacar el talento creativo y el compromiso cultural que tanto definen a este medio de comunicación.

RNE: Entretener y formar en la radio pública

Bajo el título ‘Entretener y formar en la radio pública’, la Semana de la Radio 2026 en los cursos de verano de la UCM tendrá el siguiente programa:

Lunes 29 de junio. Roberto Santamaría, director de RNE, inaugura la semana. De 11:00 a 13:00 horas se emitirá en directo el programa ‘Mañana Más’, dirigido y presentado por Ángel Carmona. De 13:00 a 14:00 tendrá lugar la charla ‘Viva la radio viva’.

Martes 30 de junio. La jornada estará protagonizada por la emisora Radio Clásica, que abre el martes de 10:30 a 11:30 con la charla ‘La música clásica hoy: cómo contarla’ con la presencia de directores y presentadores del programa ‘Radar Clásico’. Acto seguido, el mismo programa se emitirá en directo entre las 12:00 y las 13:00 horas con Gracia Terrén, Nacho Arbalejo y Yolanda Criado. De 13:30 a 14:30 también habrá hueco para la ficción, con la grabación del programa ‘De Serie’, conducido por Diego Burbano.

Miércoles 1 de julio. El programa ‘Celebrando España’, de Radio Exterior de España, emitirá en directo de 11:30 a 12:00 con Alexey Ershov. A continuación, el mismo presentador conducirá la charla ‘Fiestas de siempre para oyentes de hoy’.

Jueves 2 de julio. La cuarta jornada abrirá con la grabación del programa de RNE ‘Crónica de España’, con Chema García Langa, de 11:00 a 11:30. Después, entre las 11:30 y las 12:00, será el turno de la charla ‘Crónica de España: la historia de tu país como nunca te la habían contado’, con el director y presentador del mismo programa. De 12:00 a 12:30, el programa de Radio Exterior ‘A golpe de bit’, grabará desde el CaixaForum con Álvaro Sánchez. Esta jornada la cerrará ‘Mediodía Madrid’, con la emisión de su informativo en directo entre las 13:35 y las 14:00.

Viernes 3 de julio. La semana culmina con una jornada dedicada la música. De 11:00 a 12:00 Virginia Díaz conducirá en directo el programa de Radio 3 ‘180º’ y más tarde cerrará la última jornada con la charla ‘La radio musical’, 12:00 a 13:00.