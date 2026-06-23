Radio 3 en modo verano

Llega el verano. Los días se alargan, las carreteras se llenan de canciones, las noches invitan a quedarse más tiempo despiertos y las ganas de descubrir música nueva crecen con cada puesta de sol. Y, una vez más, Radio 3 quiere acompañarte con una programación especial repleta de estrenos, nuevas voces y propuestas sorprendentes.

Durante los próximos meses, Radio 3 activa su particular modo verano: una temporada pensada para viajar sin mapa, para descubrir sonidos inesperados y para seguir mirando el mundo a través de la música, la cultura y las ideas. Nuevos programas, nuevos formatos y nuevos compañeros de viaje se suman a la parrilla de Radio 3 y Radio 3 Extra para convertir cada escucha en una aventura.

La nueva temporada apuesta por la diversidad de estilos, territorios y perspectivas. Desde el cine y sus bandas sonoras hasta la música electrónica más innovadora, pasando por los sonidos africanos, el K-pop, la moda, la inteligencia artificial o las fiestas populares, Radio 3 propone un recorrido sonoro lleno de descubrimientos. Estaremos, como siempre, en los principales festivales y eventos del verano.