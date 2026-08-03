RNE estrena fichaje para la nueva temporada: Pablo López se une al "once titular" de 'Tablero Deportivo'

El mercado de fichajes de verano está que arde y ‘Tablero Deportivo’ ya ha sumado a sus filas una de las incorporaciones estrellas de la radio deportiva de España. Pablo López, el experimentado periodista deportivo, da el salto a la radio pública desde este lunes, 3 de agosto.

El locutor llega desde Radio Marca para convertirse en un refuerzo de lujo para el espacio deportivo más importante de Radio Nacional, ‘Tablero Deportivo’, que con esta nueva incorporación quiere seguir creciendo y afianzando los buenos datos del último Estudio General de Medios.

Pablo López se incorpora a ‘Tablero’ tras una amplia trayectoria en la radio deportiva. Durante los últimos años ha dirigido ‘Marcador’, de Radio Marca, consolidando el programa como una de las referencias de las retransmisiones deportivas del fin de semana y liderando un proyecto que ha reforzado su posición entre la audiencia.

Licenciado en Periodismo, López acumula más de dos décadas de experiencia en radio. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones de dirección, edición y narración de grandes acontecimientos deportivos, además de colaborar habitualmente en programas de televisión especializados.

El polivalente comunicador compagina su actividad profesional con la docencia universitaria, donde imparte formación en periodismo deportivo, y ahora inicia una nueva etapa en RTVE para incorporarse al equipo de ‘Tablero Deportivo’, donde se une a un “once” ya consolidado dirigido y presentado por Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde.

Con esta nueva incorporación, el programa deportivo de la radio pública quiere seguir consolidando su ascenso entre los oyentes como opción preferida y espera consolidar los buenos datos logrados en el último Estudio General de Medios.