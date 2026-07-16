RNE Audio lanza su Newsletter: así puedes suscribirte
- Si te gustan las buenas historias, disfruta de nuestros podcasts y recomendaciones
- A partir del 22 de julio, puedes suscribirte de forma gratuita a esta nueva newsletter
RNE Audio amplía su apuesta por el consumo de audio bajo demanda con el lanzamiento de una nueva newsletter que comenzará a enviarse a partir del próximo 22 de julio. La iniciativa nace con el objetivo de mantener un contacto directo con los oyentes y ofrecerles una selección cuidada de contenidos para descubrir nuevas historias, recuperar los podcasts más destacados y conocer las novedades de la plataforma.
La newsletter, de suscripción gratuita, está pensada para quienes disfrutan escuchando programas y podcasts en cualquier momento y lugar. En cada edición, los suscriptores recibirán recomendaciones seleccionadas por el equipo editorial de RNE Audio, sugerencias para explorar nuevos formatos y curiosidades relacionadas con el mundo del audio y la producción sonora.
Suscríbete aquí
Los interesados pueden acceder a través de la página oficial de newsletters de RTVE (https://www.rtve.es/newsletter/), donde únicamente es necesario facilitar una dirección de correo electrónico para empezar a recibir los envíos desde el día de su lanzamiento. Una iniciativa que se suma a otras ya en funcionamiento como RTVE Play o Teledeportes, a las que también se unirá el canal de CINE o RTVE Noticias.
Cultura, series documentales, ficción sonora
La newsletter pretende convertirse en una guía para navegar por esa amplia oferta, poniendo el foco tanto en los estrenos como en aquellos contenidos que merecen una segunda escucha. También ofrecerá propuestas temáticas y recomendaciones adaptadas a diferentes intereses, desde la actualidad y la cultura hasta la ciencia, la música, la historia o la ficción sonora.
Esta iniciativa refuerza la estrategia digital de RNE Audio, que continúa incorporando nuevas herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios y estrechar la relación con una audiencia cada vez más acostumbrada al consumo de audio bajo demanda. El correo electrónico se suma así a la aplicación y a la web como una vía para mantener informados a los seguidores de todas las novedades de la plataforma.
Con el lanzamiento de esta newsletter, RNE Audio da un paso más en su compromiso por acercar sus contenidos a los oyentes y facilitar que cada usuario encuentre nuevas historias que escuchar. A partir del 22 de julio, bastará con estar suscrito para recibir periódicamente una selección elaborada por el equipo de RNE Audio y no perderse ninguno de los estrenos y recomendaciones de la plataforma.