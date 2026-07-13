El podcast que desmonta los argumentos de quienes cuestionan las cremas solares

El futbolista Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y actual lateral derecho de la Selección Española, ha recibido críticas de médicos, sociedades científicas y organizaciones de pacientes por cuestionar la eficacia de las cremas solares. Llorente no es el único famoso que comparte información acientífica sobre el efecto de la radiación solar.

En Sapiensantes, el podcast infantil de ciencia de RNE Audio, hemos recibido preguntas de los niños sobre esta cuestión y en este capítulo dejamos claros ciertos conceptos.

A la tierra llegan tres tipos de espectros electromagnéticos procedentes del sol: infrarrojo (56%), luz visible (40%) y ultravioleta (4%). Otros, como los rayos X o los Gamma, se quedan por el camino, afortunadamente. Según la científica Xaviera torres, es la radiación ultravioleta la que debe preocuparnos, pues, aunque el oxígeno y el ozono atmosféricos se encargan de impedir su paso en gran medida, cierto porcentaje se escapa y penetra en nuestra piel.

Están por un lado los rayos ultravioleta tipo B (UVB), que provocan daños directos, y los del tipo A (UVA), responsables del bronceado y causantes también de alteraciones, aunque de forma indirecta. Por suerte, los ultravioleta más peligrosos, los C, se quedan atrapados en la atmósfera. Eso sí, tanto los UVA como los UVB generan radicales libres en la dermis, moléculas inestables que dañan las células, degradan el colágeno y aceleran el envejecimiento cutáneo. También lesionan el ADN, destaca Torres, por lo que pueden provocar la aparición de cánceres. Para defenderse, el organismo produce melanina, que actúa como una crema solar natural para proteger el ADN. El problema es que esta respuesta tarda un par de días, con lo que el bronceado indica que ya hay cierto daño en la piel. Por eso no debemos fiarlo todo a estar morenos. Es cierto que una tez oscura protege mejor frente a los ultravioleta, pero no siempre resulta suficiente. Sobre todo, si insistimos en darnos atracones de sol y nos exponemos de forma intensa en las horas centrales del día.

La vida moderna Frente a los comentarios de "antes no existían las cremas solares" cabe recordar que las personas no se exponían directamente al sol, se protegían con sombreros, mangas largas y hábitos saludables. Primero, porque a nadie le gusta quemarse; segundo, porque una piel blanca simbolizaba riqueza y estatus. Paradojas de la vida, ahora pensamos lo contrario. Al menos en Occidente. Se tiende a pensar que cuanto más moreno estás, más disfrute de sol y playa has tenido. La buena noticia es que cada vez hay más conciencia sobre la relación entre las lesiones cutáneas por rayos solares y la aparición de tumores. Debemos pues protegernos del sol, con ropas adecuadas, costumbres sanas y cremas solares y emplear, esto es muy importante, un factor de protección adecuado al fototipo de nuestra piel. Su numeración indica cuántas veces podemos prolongar el tiempo de exposición sin sufrir quemaduras, siempre que la loción esté perfectamente extendida. Como a veces la perfección es imposible, mejor no bajar la guardia.