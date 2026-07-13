El séptimo encierro de San Fermín 2026 al detalle: los Miura dejan su sello con una veloz carrera y una vuelta al ruedo

Dos minutos y 34 segundos de séptimo encierro de la prestigiosa ganadería Miura. Sus toros han volado por el recorrido y han llegado con extrema rapidez a la plaza, pero en lugar de entrar directos a toriles, la manada al completo ha dado antes una vuelta al ruedo. Ese gesto presumido de las reses fue sello de la divisa sevillana en el pasado, pero hacía años que no se veía en San Fermín.

El parte médico provisional reporta ocho heridos, de los cuales cuatro han necesitado traslado al hospital. Ninguno por cornada o puntazo.

Tropieza un toro y se queda rezagado ¡Cohete arriba en el corral de Santo Domingo! Uno de los cabestros ha cumplido con su función al liderar al grupo hacia fuera de los corrales. Los astados han avanzado compactos los primeros metros y solo la reacción de los mozos ya evidenciaba el pánico que desataban a su paso: varios corredores han caído al suelo aún en la cuesta, incapaces de mantener la velocidad que imponían los animales. También uno de los bravos ha tropezado con el empedrado al inicio de la calle Mercaderes. Se ha levantado rápidamente y ha ignorado al corredor que ha caído con él. No obstante, ya se ha quedado rezagado del resto de la torada, lo que solo suele significar una cosa: más peligro. Afortunadamente, en este caso, ha continuado concentrado todo recto y junto a un manso.

Carreras eternas y que cortan la respiración La nobleza y seriedad de los morlacos se ha demostrado también en la curva de Mercaderes con Estafeta, absolutamente limpia, sin arrollar ni embestir a ningún participante. En la recta, han podido verse algunas de las mejores carreras de los mozos, algunas de ellas muy, muy largas. Un recinto bastante menos concurrido que durante el fin de semana ha facilitado imágenes que cortan la respiración, como esta:

Vuelta al ruedo antes de decir adiós En el último tramo antes de llegar al callejón y en el pasadizo mismo, la tensión ha vuelto a ser protagonista, cuando se han comenzado a formar algunos montones de mozos y mozas a ambos lados del camino. Los astados, sin embargo, no se han salido del guion y han seguido galopando directos hasta la plaza. Parecía que iban a completar el recorrido en poco más de dos minutos cuando los toros de la delantera se han hermanado para dar una última vuelta al ruedo. Recogían así al cárdeno rezagado y se metían, ahora sí, todos juntos en toriles.