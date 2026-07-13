Ocho personas heridas, cuatro de ellas van al hospital: parte médico del séptimo encierro de San Fermín

Ocho personas han resultado heridas, de las que cuatro han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras un séptimo veloz encierro de San Fermín 2026, según el parte médico provisional. Otro corredor ha sido trasladado al ambulatorio de San Martín por contusión maxilofacial.

Ninguno de los atendidos ha sido por asta de toro, ha recalcado Jon Guajardo Remacha, gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Sobre los cuatro trasladados al hospital, ha detallado, que son varones mayores de 25 años, dos de ellos con contusiones dos en la cabeza y los otros dos, en brazos.

Hay tres atendidos en la Plaza de Toros. Son varones, uno entre 18 y 25 años, y los otros dos, mayores de 25 con contusiones en manos, brazos y cabeza.

Cuatro ingresados en encierros anteriores En cuanto a los heridos de los encierros anteriores, dos de la carrera del domingo siguen ingresados. Son un hombre de Guadalajara de 55 años por un traumatismo torácico y un varón australiano de 25 por trauma facial. Además, hay ingresado un afectado del sábado (un alicantino de 30 años por una cornada en la cara) y otro del viernes (el corredor de 65 años de Córdoba por traumatismo torácico) Los toros de la ganadería Los Miura han volado por el recorrido, realizándolo en dos minutos y 34 segundos, pero en lugar de entrar directos a los corrales, la manada al completo ha dado antes una vuelta al ruedo.