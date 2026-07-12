Diez heridos por contusiones: parte médico del sexto encierro de San Fermín

El sexto encierro de San Fermín 2026, con una duración de 2 minutos y 23 segundos, ha dejado un total de diez heridos según el parte médico provisional dado por Arantzazu Artetxe, subdirectora quirúrgica del Hospital Universitario de Navarra.

De estas diez incidencias, tres de los afectados van a necesitar el traslado al ambulatorio Doctor San Martín; cinco, al Hospital Universitario de Navarra y una se ha atendido en la Plaza de Toros.

Dos de los corredores trasladados al ambulatorio San Martín proceden del tramo de Estafeta. Ambos presentan contusiones en pie. El tercero procede de la zona de Mercaderes. Se trata de una contusión sin deformidad en la pierna.

En el tramo de Estafeta, hay dos heridos. Uno de ellos presenta una contusión con deformidad en hombro y el otro, es una contusión en el codo. En el tramo de Telefónica, uno de los tramos más críticos y peligrosos, ha dejado un accidentado con una contusión craneal y maxilofacial.

Cinco varones, trasladados al Hospital Universitario Como ha explicado Arantzazu Artetxe, cinco heridos han sido traslados al Hospital Universitario de Navarra. Entre ellos se encuentra R.D.C., un varón de 55 años procedente de Azuqueca de Henares (Guadalajara). El hombre ha sido trasladado en un traumatismo torácico en Santo Domingo. En el tramo de Telefónica, el corredor J.T., de 25 años y navarro, ha presentado un trauma nasal, y S.R.P., de 33 años procedente de Moixent (Valencia), un traumatismo en el cráneo. Ya en la Bajada de Javier, E.P.P., de 38 años, natural de Cambrils (Tarragona), ha tenido una luxación en el hombro derecho sin deformidad. En Mercaderes, A.R.A., de 21 años procedente de Berriz-Olakueta (Vizcaya), ha tenido un pisotón en la rodilla izquierda y un traumatismo craneoencefálico.

Tres corredores de Sanfermines continúan ingresados La subdirectora quirúrgica del Hospital Universitario de Navarra ha comunicado que siguen ingresados tres de los heridos en los encierros previos. Desde la carrera del 10 de julio, se encuentra hospitalizado un varón con un traumatismo torácico, que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. No obstante, su evolución es favorable y se prevé su traslado a planta en las próximas horas si continúa esa evolución clínica. Hay otro varón con una fractura de cadera que se encuentra en la planta de Traumatología. Asimismo continúa en el hospital el corredor que sufrió una cornada en la cara en el encierro del sábado 11 de julio. El hombre fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en la UCI estable.