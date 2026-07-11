Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 9 entre Malemort y Ussel

El Tour 2026 propone una novena etapa rompepiernas por las estribaciones del Macizo Central para acabar su primer bloque, un terreno ideal para las escapadas con un final inédito.

La jornada arrancará en Malemort y terminará en Ussel después de 185,5 kilómetros de recorrido más que "ondulado", como lo cataloga la organización. En total, los ciclistas acumularán 3.300 m de desnivel positivo con un sinfín de repechos por las carreteras del departamento de la Corrèze, en el centro de Francia, donde un día más se prevé que haga mucho calor.

Mapa de la etapa letour.fr

La 9ª etapa del Tour: claves de la carrera La etapa tendrá cuatro altos puntuables para el premio de la montaña, el más duro uno de segunda categoría pasada la mitad del trayecto. Se trata de la cota de la Croix du Pey, 4,8 km al 6% de desnivel medio. Subidas suaves en torno al parque natural de Millevaches, en la cordillera de Limousin, una especie de toma de contacto con el Macizo Central. La última ascensión catalogada, Mont Bessou, una rampa de 900 metros al 7,3% de pendiente, está a 25 km de la meta. Todavía quedará algún repecho más hasta Ussel, aunque desde ahí casi todo será ya descenso. Y será la primera vez que la Grande Boucle haga escala aquí. En definitiva, un terreno idóneo para los aventureros al final del primer bloque de este Tour de Francia 2026, o sea, antes de la primera jornada de descanso.