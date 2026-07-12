Sexto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: turno para los toros de La Palmosilla
- Entramos en la recta final de unos encierros trepidantes con toros que vuelan por el casco histórico de Pamplona
- Vive San Fermín 2026: especial
Se espera un lleno absoluto en los encierros de este domingo en los Sanfermines, que llegan a su sexto día con trepidantes carreras de mozos delante de unos astados que están siendo muy veloces. Le toca el turno a los toros de La Palmosilla, la segunda ganadería más joven de los encierros por detrás de la de Álvaro Núñez, con dos participaciones.
Casi medio centenar de mozos han resultado heridos en los cinco encierros celebrados esta semana con tres por asta de toro: uno con un puntazo (cornada leve) y dos con sendas cornadas en el brazo izquierdo y en la cara.
El de este sábado fue un encierro muy complicado por la masiva afluencia de corredores, sin casi espacio para moverse ante la llegada de la manada.
En directo, sexto encierro de San Fermín 2026:
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7:19
La Palmosilla protagonizó el año pasado el encierro más peligroso
Cuatro cornadas fue el resultado del encierro de la ganadería gaditana de La Palmosilla en 2025. Astados muy peligrosos y muy veloces que, a buen seguro, llevarán el riesgo extremo a la carrera de este domingo, que se espera multitudinaria. Estos toros participan en el encierro desde 2019.
“Los protagonistas de hoy son los toros de La Palmosilla.— La 1 (@La1_tve) July 12, 2026
Su peso oscila entre los 555 y los 580 kilos.#Encierro6RTVE
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/yqcmi8FIGK“
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7:14
Arranca el especial en La 1
Ana Prada y Julian Iantzi arrancan el especial 'Vive San Fermín' en TVE con toda la previa del encierro, que comenzará a las 8:00 y que se podrá ver, como cada día, en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Aquí, en RTVE Noticias te contamos todos los detalles minuto a minuto.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
“¡Sexto día de encierros!@AnaPradaTv, @Julianiantzi1, @TeoLazaro y Egoitz Txurruka están en directo para contarte todo sobre el #Encierro6RTVE con la ganadería La Palmosilla.— RTVE (@rtve) July 12, 2026
Síguelo en directo:
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3
¿¿ https://t.co/zNHDVxsK1C
¿¿ https://t.co/TPVw0qk2HL pic.twitter.com/6XsaRhhX90“
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7:08
El sexto encierro de este domingo, con los toros de La Palmosilla
Tras los astados de Fuente Ymbro, Cebada Gago, Victoriano del Río, Álvaro Núñez y José Escolar, llegan a San Fermín los toros de La Palmosilla, que participan por segunda vez en estos encierros.
Son unos toros con fama de darle velocidad a los encierros. Serán los protagonistas del sexto de los ocho encierros de Sanfermines.
El lote que se encuentra en Pamplona está compuesto por ocho astados de entre 555 y 590 kilos de peso, de los cuales seis participarán en el encierro y la posterior corrida.
Los ejemplares más pesados son Camarado, de capa negro listón, y Mágico, negro mulato, ambos con 590 kilos, mientras que el más ligero será Cantarillo, castaño, con 555 kilos. Completan el lote Jubiloso, castaño claro, y Mirloblanco, negro mulato chorreado, ambos con 580 kilos; Cortijero, negro mulato chorreado bragado meano corrido, y Sombrerito, castaño, con 575 kilos; y Zorzal, colorado, con 565 kilos.
[Lee toda la información, por Fran Oliva]
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06:43
Buenos días,
Iniciamos este domingo un nuevo minuto a minuto sobre los Sanfermines, que toman la recta final con los tres últimos encierros. A las 8:00 en punto el cohete y el último cántico de ¡Pobre de mí! marcará el inicio del sexto de los ocho encierros de este 2026.
Por ser domingo se espera una afluencia muy masiva tanto de corredores como de visitantes a estas festas, conocidas internacionalmente. Este sábado desde las 2:00 de la madrugada se cogía sitio para ver los mejores instantes de un encierro siempre impactante por la bravura de los astados que en su recorrido de los corrales a la plaza de toros provocan auténtico pánico.
Quédate con RTVE, aquí te lo contamos todo!
Viva San Fermín!