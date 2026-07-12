Sexto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: turno para los toros de La Palmosilla

Se espera un lleno absoluto en los encierros de este domingo en los Sanfermines, que llegan a su sexto día con trepidantes carreras de mozos delante de unos astados que están siendo muy veloces. Le toca el turno a los toros de La Palmosilla, la segunda ganadería más joven de los encierros por detrás de la de Álvaro Núñez, con dos participaciones.

Casi medio centenar de mozos han resultado heridos en los cinco encierros celebrados esta semana con tres por asta de toro: uno con un puntazo (cornada leve) y dos con sendas cornadas en el brazo izquierdo y en la cara.

El de este sábado fue un encierro muy complicado por la masiva afluencia de corredores, sin casi espacio para moverse ante la llegada de la manada.