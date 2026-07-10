El cuarto encierro de San Fermín 2026 al detalle: una carrera de infarto con los toros a la cabeza y pánico en Mercaderes

Un cuarto encierro de infarto con los toros de Álvaro Núñez en San Fermín, en su segunda participación en esta fiesta. Los bravos han volado por delante de los cabestros y han desatado el pánico en la curva de Mercaderes con Estafeta al chocar contra el vallado y arrollar a varios mozos.

La carrera más larga hasta la fecha este año, de dos minutos y 32 segundos, ha sido igualmente rápida y explosiva. Nueve personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios por las contusiones, cinco de ellas con traslado al hospital.

Una manada partida en dos choca en Mercaderes La manada ha avanzado partida en dos. Uno de los toros negros ha saltado del corral en cuanto ha estallado el cohete y ha dejado atrás a sus hermanos. Galopaba por la cuesta de Santo Domingo cabeceando hacia los lados y amenazando con su cornamenta, pero sin llegar a embestir a los participantes en ese tramo. Poco después, la velocidad extrema ha traído el primer momento de pánico en el encierro. La torada ha resbalado en la curva de Mecaderes con Estafeta y ha arrollado a varios mozos, atrapando al menos a uno de ellos por milisegundos. Una apisonadora de más de una tonelada y tres pares de cuernos chocaba contra el vallado.