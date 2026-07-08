España - Bélgica: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Este viernes 10 de julio, desde el estadio de Los Ángeles, las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán para lograr un puesto en las semifinales del Mundial 2026 a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play. La selección española se encuentra ante lo que hasta hace no tanto era su eliminatoria maldita, los temidos cuartos de final. Pero ya en las últimas Eurocopas se ha superado y el último precedente mundialista es de inmejorable recuerdo. Fue en los cuartos de Sudáfrica 2010 cuando derrotó a Paraguay por 1-0 con un gol de David Villa de camino a su primera estrella.

En los siguientes tres mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022) no hubo forma de acceder a esta ronda. Pero en Dallas, Mikel Merino anotó en el minuto 91 el gol que rompía la igualdad ante Portugal y compraba el billete para unos cuartos en los que se enfrentará a Bélgica, verdugo de la anfitriona EEUU (1-4). España está cogiendo hechuras de firme candidata al título a medida que van pasando los días y los partidos. Se ha instalado el sentimiento en la selección de que están donde todos querían y que tienen argumentos para ganar a cualquier selección. La prueba contra Portugal era la primera de gran enjundia y se superó a base de paciencia y talento.

Basada en la mejor defensa del campeonato, España llega con el récord histórico de imbatibilidad bajo el brazo. Unai Simón sigue con su portería a cero. Junto a él, Luis de la Fuente cuenta con sus dos centrales titulares, Laporte y Cubarsí, en un momento excepcional. Y en las bandas Cucurella es un fijo por la izquierda mientras que Pedro Porro se ha ganado el puesto por la derecha, carril que comparte con Lamine Yamal. En el centro del campo, la mejor noticia ante Portugal fue presenciar una versión imperial de Rodri. El del City ya acumula 80 pases que rompen líneas en el Mundial y fue la batuta del ritmo que necesita imponer la selección en cada momento. Solo hace falta que a su lado Pedri recupere su magia y desparpajo para atraer a los rivales y ser protagonista en los últimos pases.

Contra Portugal, España demostró que tiene un fondo de armario de lo más fiable. Poder contar con alternativas suficientes desde el banquillo en partidos que se atascan caracteriza a las selecciones que aspiran a todo. Los que entraron agitaron el avispero y fueron clave en la reacción final de España. Sobre todo, Mikel Merino, recuperado para la causa. El del Arsenal demostró su pólvora con un gol de killer del área tras un año durísimo por las lesiones. Lleva ya once goles en los 48 partidos con la absoluta y la confianza que tiene puesta en él De la Fuente es absoluta.

Julio CortezAP

Revancha de hace 40 años Será la tercera vez que ambos combinados se vean en una Copa del Mundo y con la Roja teniendo la oportunidad de cerrar una herida de cuatro décadas. Los 'Diablos Rojos' y la actual campeona de Europa se verán las caras por vigesimocuarta vez en su historia, con la mitad de los encuentros saldados con victoria de la campeona del mundo de 2010, entre ellos los cinco últimos, aunque no juegan desde septiembre de 2016, con triunfo por 0-2 con doblete de David Silva en el estreno como seleccionador de Julen Lopetegui y con el español Roberto Martínez al frente del equipo belga. Pero si hay un partido que está marcado en la memoria de España y Bélgica es seguramente el de los cuartos de final del Mundial de México de 1986. El entonces equipo entrenado por Miguel Muñoz, subcampeón continental dos años antes, soñaba con todo después de haber goleado en octavos a Dinamarca por 5-1, con cuatro goles de Emilio Butragueño. Sin embargo, los belgas se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Jan Ceulemans, que sólo pudo equilibrar en los últimos compases del choque Juan Señor. Los penaltis fueron adversos, con los belgas marcando sus cinco lanzamientos para hacer bueno la parada de Jean-Marie Pfaff a Eloy Olaya y ganarse el billete a semifinales ante la Argentina de Diego Armando Maradona. Y aunque España se tomó su pequeña revancha de aquella derrota cuatro años después, en Italia'90, con victoria por 2-1, con tantos de Míchel y Górriz, fue en la fase de grupos y ahora el equipo de Luis de la Fuente podría cerrar aquella herida. Sin embargo, el equipo que dirige Rudi García ya una racha de 18 duelos invicto, con con doce victorias y seis empates. Su última derrota fue el 20 de marzo de 2025 contra Ucrania por 3-1.

Bélgica, de verse fuera a la catarsis Ahora, España se encontrará con una selección belga que ha deambulado por este Mundial con muchas penurias hasta que reaccionó cuando iba perdiendo por dos goles abajo contra Senegal en los dieciseisavos de final. Los de Rudi García se han visto en varias ocasiones con pie y medio de vuelta a su país. No jugó bien contra Egipto, al que logró nivelar en la primera jornada (1-1), ni ganó a Irán, entre las actuaciones decisivas del portero rival, pero también del suyo propio, Thibaut Courtois, para un 0-0. Y se disputó la clasificación, el primer puesto y el crédito ante su afición y el mundo entero frente a Nueva Zelanda, a la que sí goleó. Era una necesidad. Un 1-5 ante un oponente débil. Pero llegaron las eliminatorias y siguió circulando de forma anodina. Ante Senegal, corría el minuto 86 y estaba en la lona, con broncas entre jugadores como la protagonizada por Youri Tielemans y Leandro Trossard. Ahí cambió el chip, espabiló justo a tiempo y le dio la vuelta al marcador de forma asombrosa con un gol de Lukaku y dos del propio Tielemans, el último en la prórroga. Contra Estados Unidos fue mucho más rotundo mostrando una pegada que dejó noqueada a la anfitriona. Bélgica celebra el pase a cuartos tras el Estados Unidos - Bélgica del Mundial 2026JAMIE SQUIRE / GETTY Rudi García solo ha contado con cuatro jugadores fijos en sus onces. El portero Thibaut Courtois, el medio centro y capitán, Youri Tielemans, el central Brandon Mechele y el extremo Leandro Trossard. Los demás han ido entrando y saliendo. En punta el peligro lo están poniendo Charles de Keteleare saliendo de inicio, autor de los dos primeros goles contra EEUU, y el veterano Romelu Lukaku, que está cuajando un interesante Mundial saliendo desde el banquillo y marcando ya tres goles. Las dos grandes incógnitas contra España serán si García recuperará para la causa a Kevin De Bruyne y si Jeremy Doku vuelve a figurar en el once y si despierta del discreto Mundial que está cuajando.