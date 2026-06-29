Hora y dónde ver gratis en TV los mejores partidos de las eliminatorias del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en una nueva dimensión. Se acabó la fase de grupos y a partir de aquí ya no valen las especulaciones. Los partidos ya se convierten en decisivos, no hay empates que valgan ni cuentas extrañas. El gana sigue. El que pierde hace las maletas. Y, por supuesto, salen a escena las fatídicas tandas de penaltis. Este Mundial tan gigante inaugura una nueva ronda del KO, la de dieciseisavos de final, en la que pelearán las 32 selecciones que quedan en pie tras la fase de grupos.

A ella han accedido las dos primeras de los 12 grupos y las ocho mejores terceras. Son: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, EEUU, Australia, Paraguay, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde, Francia, Noruega, Senegal, Argentina, Austria, Argelia, Colombia, Portugal, Inglaterra, Croacia y Ghana.

Mientras, hay 16 selecciones que han quedado eliminadas ya y son historia de este Mundial. Son: Corea del Sur, República Checa, Catar, Escocia, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Irán, Nueva Zelanda, Uruguay, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.

Ninguna de las selecciones favoritas a alzarse con el Mundial ha fallado a su cita con la siguiente ronda. Están presentes España, Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemania, Portugal... Y las estrellas futbolísticas también están jugando a un altísimo nivel. No en vano la pelea por la Bota de Oro de este Mundial se presenta más apasionante que nunca con Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Vinicius Jr, entre otros, peleando por ser el máximo goleador del torneo.

El cuadro definitivo hacia la final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey ya está definido y España ya sabe cuál es su camino y contra qué selecciones se vería las caras si quiere lograr su segunda estrella. En RTVE ofrecemos, como en la fase de grupos, el mejor partido de cada día.

Hora, dónde ver en TV gratis y calendario de los mejores partidos de las eliminatorias del Mundial 2026 Sudáfrica 0 - Canadá 1 | | Mira el partido completo | Las mejores jugadas

Brasil-Japón | Lunes 29 de junio a las 19:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

Alemania-Paraguay | Lunes 29 de junio a las 22:30h (hora peninsular)

Países Bajos-Marruecos | Martes 30 de junio a las 03:00h (hora peninsular)

Costa de Marfil-Noruega | Martes 30 de junio a las 19:00h (hora peninsular)

Francia-Suecia | Martes 30 de junio a las 23:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

México-Ecuador | Miércoles 1 de julio a las 03:00h (hora peninsular)

Inglaterra-RD Congo | Miércoles 1 de julio a las 18:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

Bélgica-Senegal | Miércoles 1 de julio a las 22:00h (hora peninsular)

EEUU-Bosnia y Herzegovina | Jueves 2 de julio a las 02:00h (hora peninsular)

España-Austria | Jueves 2 de julio a las 21:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

Portugal-Croacia | Viernes 3 de julio a las 01:00h (hora peninsular)

Suiza-Argelia | Viernes 3 de julio a las 05:00h (hora peninsular)

Australia-Egipto | Viernes 3 de julio a las 20:00h (hora peninsular)

Argentina-Cabo Verde | Sábado 4 de julio a las 00:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

Colombia-Ghana | Sábado 4 de julio a las 03:30h (hora peninsular)

RTVE Play se vuelca con el Mundial La Copa del Mundo FIFA 2026 se puede ver como nunca antes en RTVE Play, que acaba de estrenar su nuevo canal, TDP Play. Un nuevo portal donde vivir todas las competiciones de RTVE de manera nunca vista hasta ahora. Además de seguir la retransmisión en directo y gratis del mejor partido de cada día, los usuarios podrán disfrutar de resúmenes de los partidos ofrecidos por RTVE. Para poder disfrutar de los todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada. Por supuesto, ofrece todos los partidos que dispute la selección española en la cita de EEUU, México y Canadá. España debutó en el torneo con el decepcionante empate sin goles contra Cabo Verde, en el segundo mejoró su imagen en la goleada por 4-0 contra Arabia Saudí y terminó la fase de grupos ganando por la mínima a Uruguay (1-0). La Roja logró así la primera plaza del grupo con 7 puntos, Cabo Verde dio la sorpresa al ser segunda mientras Uruguay y Arabia Saudía quedaron eliminadas. El primer cruce de dieciseisavos de final le enfrenta a Austria el jueves 2 de julio a las 21 horas en el estadio de Los Ángeles. RTVE Play también se vuelca con una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a amplificar y a entender mejor todo lo que ocurra en el Mundial.

¿Cuál es tu favorita para ganar el Mundial? Una vez completada la fase de grupos y eliminadas las primeras selecciones, te proponemos que elijas qué selección crees que se va a alzar con la Copa del Mundo. Participa en nuestra encuesta.