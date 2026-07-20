Recorrido visual | El camino de España para conseguir la segunda estrella
CAMPEONES DEL MUNDIAL 2026
España es la campeona del Mundo por segunda vez. Los futbolistas de la Roja sufrieron lo indecible contra Argentina en una final que se fue a la prórroga, y eso que la albiceleste no disparó entre los tres palos en todo el partido. La angustia vino de la intensidad de cada duelo y de la tensión perpetua de que Messi apareciese en cualquier momento para arruinar el torneo de la selección que más ha dominado sus partidos. Fue una final dura, en la que Cubarsí acabó volando por los aires por una entrada, los argentinos se quedaron con 10 y en la que el árbitro anuló un gol a Nico Williams por una falta discutible de Merino. Una finalísima áspera en la que culmina una competición con la que España borda una nueva estrella. Sigue en este repaso visual, con los datos esenciales de cada partido y su resumen en vídeo, cómo ha llegado la Roja a levantar la Copa del Mundo.
El significado de cada estrella
Los Campeones del Mundo lucen estrellas en sus camisetas como un símbolo de honor que simboliza los títulos de la Copa Mundial de la FIFA ganados.
La idea de añadir estrellas nació de una iniciativa de la Juventus de Turín tras conquistar su décimo título de la Serie A en 1958 y fue popularizada por Brasil al mostrar tres sobre su escudo en el Mundial de Alemania 1974.
El camino a la segunda estrella
Ferran Torres ha marcado un gol en el Mundial. Un gol que le hace un hueco en la memoria de los españoles, y que es el apogeo de un juego coral que ha trascendido a las estrellas del balón. En la jugada intervienen los dos jugadores de campo que han jugado todos los minutos, Cucurella y Cubarsí. Pero también otros dos que han debutado en la final, Eric García y Martín Zubimendi. Un pase de Lamine Yamal, un centro de Pedro Porro y un cabezazo inventado por Nico Williams para dejar solo a Ferran, que destrozó la red. Toda una declaración de intenciones de una escuadra que comenzó con dudas en la fase de grupos y que se ha impuesto con rotundidad en las fases eliminatorias.
La polémica de la final
Pasado ya el tiempo reglamentario, cuando corría el minuto 96, el árbitro anuló un gol de España sin apenas dudarlo, en una polémica decisión. Después de haber dejado pasar por alto agarrones y empujones en un sigan, sigan para no detener el juego, el colegiado pitó una falta a Mikel Merino por pisar dentro del área al defensa Otamendi. Un encontronazo que impidió que el gol de Nico Williams subiese al marcador y cerrase la final en el añadido.
Los jugadores clave
El capitán Rodri ha sido nombrado mejor jugador del Mundial, y Cubarsí, el mejor futbolista joven del torneo. Consulta los datos más destacados de los jugadores de la Roja, una selección que solo ha recibido un gol en los ocho partidos, y que no ha ido por debajo en el marcador en toda la competición.
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Los momentos de la final
Un palmarés que crece en el siglo XXI
La Eurocopa de 1964 lucía sola en las estanterías de la sede de la Federación Española. Más de cuarenta años pasaron sin levantar un trofeo en un torneo. Los europeos y mundiales pasaban, y España no pasaba de cuartos. Hasta que los de Luis Aragonés empezaron a ganar. Desde 2008, tres eurocopas y dos Mundiales. Los jugadores de la generación del 2010 vieron desde la grada a una nueva cohorte de triunfadores. Dos veces campeona del Mundo, España supera a Inglaterra y se codea con Francia y Uruguay. Por delante solo hay cuatro selecciones.
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Coordinación de contenidos: José Á. Carpio | Datos: Opta | Fotos: AP, Getty, RFEF | Dirección de Arte: Pedro Jiménez (Infografía RTVE · Hiberus) | Diseño: Víctor Meneses, Sonia San José (Infografía RTVE · Hiberus) | Infografía: Jorge Moreno, José Javier Ramos, Víctor Meneses (InfografíaRTVE · Hiberus) | Desarrollo: Nicolas Schmidt (InfografíaRTVE · Hiberus)