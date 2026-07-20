España es la campeona del Mundo por segunda vez. Los futbolistas de la Roja sufrieron lo indecible contra Argentina en una final que se fue a la prórroga, y eso que la albiceleste no disparó entre los tres palos en todo el partido. La angustia vino de la intensidad de cada duelo y de la tensión perpetua de que Messi apareciese en cualquier momento para arruinar el torneo de la selección que más ha dominado sus partidos. Fue una final dura, en la que Cubarsí acabó volando por los aires por una entrada, los argentinos se quedaron con 10 y en la que el árbitro anuló un gol a Nico Williams por una falta discutible de Merino. Una finalísima áspera en la que culmina una competición con la que España borda una nueva estrella. Sigue en este repaso visual, con los datos esenciales de cada partido y su resumen en vídeo, cómo ha llegado la Roja a levantar la Copa del Mundo.

El significado de cada estrella Los Campeones del Mundo lucen estrellas en sus camisetas como un símbolo de honor que simboliza los títulos de la Copa Mundial de la FIFA ganados. Fuente: La idea de añadir estrellas nació de una iniciativa de la Juventus de Turín tras conquistar su décimo título de la Serie A en 1958 y fue popularizada por Brasil al mostrar tres sobre su escudo en el Mundial de Alemania 1974. Fuente:

El camino a la segunda estrella Ferran Torres ha marcado un gol en el Mundial. Un gol que le hace un hueco en la memoria de los españoles, y que es el apogeo de un juego coral que ha trascendido a las estrellas del balón. En la jugada intervienen los dos jugadores de campo que han jugado todos los minutos, Cucurella y Cubarsí. Pero también otros dos que han debutado en la final, Eric García y Martín Zubimendi. Un pase de Lamine Yamal, un centro de Pedro Porro y un cabezazo inventado por Nico Williams para dejar solo a Ferran, que destrozó la red. Toda una declaración de intenciones de una escuadra que comenzó con dudas en la fase de grupos y que se ha impuesto con rotundidad en las fases eliminatorias.

La polémica de la final Pasado ya el tiempo reglamentario, cuando corría el minuto 96, el árbitro anuló un gol de España sin apenas dudarlo, en una polémica decisión. Después de haber dejado pasar por alto agarrones y empujones en un sigan, sigan para no detener el juego, el colegiado pitó una falta a Mikel Merino por pisar dentro del área al defensa Otamendi. Un encontronazo que impidió que el gol de Nico Williams subiese al marcador y cerrase la final en el añadido. El árbitro anuló un gol de Nico Williams en el minuto 95 en una decisión muy polémica. Pitó una falta a Mikel Merino por pisar en el área a Otamendi, que se dejó caer con gran gestualidad.

Los jugadores clave El capitán Rodri ha sido nombrado mejor jugador del Mundial, y Cubarsí, el mejor futbolista joven del torneo. Consulta los datos más destacados de los jugadores de la Roja, una selección que solo ha recibido un gol en los ocho partidos, y que no ha ido por debajo en el marcador en toda la competición. HAZ CLICK EN LOS CROMOS PARA VER LAS ESTADÍSTICAS

Los momentos de la final El presidente de EE.UU., Donald Trump, entrega el trofeo de la Copa del Mundo al capitán español, Rodrigo Hernández. / DPA Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la final del Mundial, besa el trofeo. / AFP España también acapara premios individuales: mejor joven, Cubarsí; mejor jugador, Rodrigo; mejor portero, Unai Simón. / EUROPA PRESS Los reyes Felipe y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Leonor celebran el triunfo de España en el Mundial en el estadio de New Jersey. / AFP Nico Williams, que entró en la recta final, estuvo a punto de anotar gol antes de que le anularan un tanto por falta previa. / AP En el minuto 105, Ferran Torres remata un cabezazo de Nico Williams tras centro de Pedro Porro para marcar el gol del triunfo. / EUROPA PRESS Leo Messi, líder y capitán de Argentina, no pudo evitar las lágrimas al no poder ganar su segunda Copa del Mundo consecutiva. / AP La final fue bronca, con continuas faltas e interrupciones. Enzo fue expulsado en el minuto 93 al ver segunda amarilla por una dura entrada a Cubarsí. / AP Leandro Paredes, que entró en la segunda parte, también vio amarilla y se encaró con varios jugadores españoles al final del partido. / AP El actor Javier Bardem, uno de los seguidores más fieles de la Roja en el Mundial norteamericano, no se perdió la final. / AP Lamine Yamal celebra el triunfo de España en el estadio de Nueva York con su hermano pequeño, Keyne. / AP