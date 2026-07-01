México - Ecuador, en directo hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México y Ecuador se enfrentan en el único partido de dieciseisavos que reúne a un equipo de CONCACAF y otro de CONMEBOL, siendo el segundo duelo de este tipo en lo que va de la Copa del Mundo (Estados Unidos 4-1 Paraguay). El encuentro se ha retrasado por causas meteorológicas y comienza con una hora de retraso. Síguelo en RTVE.es.

En directo, México - Ecuador | Mundial 2026

Este enfrentamiento cuenta con una rica historia, ya que ambas selecciones han jugado 25 partidos oficiales, con un saldo de 14 victorias para México, 7 empates y 4 triunfos para el equipo sudamericano. Se han medido en 2024 (Copa América) y en 2025 (amistoso), y ambos encuentros finalizaron en empate. Además, en la Copa del Mundo hay un antecedente: en Corea y Japón 2002, la selección mexicana derrotó 2-1 a la selección ecuatoriana.

La selección de México, bajo la dirección de Javier Aguirre, se coronó como líder del grupo A al ganar a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0). Esto les permitió lograr un puntaje perfecto, marcando seis goles a favor y sin permitir ninguno en contra. Por otro lado, la selección ecuatoriana de Sebastián Beccacce quedó tercera de su grupo con cuatro puntos, luego de perder por la mínima ante Costa de Marfil, igualar sin goles ante Curazao y derrotar 2-1 a Alemania en la última jornada. Con este resultado, clasificó con el cuarto mejor tercer clasificado y se enfrentará a México en el Estadio Azteca.

Ecuador ha alcanzado la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por segunda vez, tras perder contra Inglaterra 1-0 en 2006. México regresa a esta fase ocho años después, y como local solo ha perdido uno de sus 12 partidos en Mundiales (8V 3E), pero tiene el peor porcentaje de victorias en eliminatorias (1 de 10, 10%, 2E 7D).

El mejor jugador mexicano ha sido Julián Quiñones, quien anotó en dos de los tres partidos de la fase de grupos de México en la Copa del Mundo 2026. Además, lideró a todos los jugadores mexicanos en remates (10) y remates a puerta (4). En Ecuador, Pedro Vite fue el jugador que realizó la mayor cantidad de pases que rompen líneas que terminaron en remate (9), más que cualquier otro en la fase de grupos de la Copa del Mundo de este año.