Alemania - Paraguay, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

El Gillette Stadium de Boston acoge este lunes 29 de junio la segunda jornada de dieciseisavos entre Alemania y Paraguay.

Los germanos, llegan como líderes de (grupo E), mientras que la albirroja consiguió clasificarse como uno de los mejores terceros (grupo D).

Once de Paraguay

Gustavo Alfaro iniciará con: Orlando Gill; Cáceres, Junior Alonso, Canale, Gustavo Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso y Ávalos.

Los de Julian Nagelsmann dejaron buenas sensaciones en la primera fase, aunque fueron perdiendo goles en cada encuentro con sus rivales de grupo. Comenzaron aplastando a Curazao por 7 -1, después consiguieron la victoria por 2 - 1 ante Costa de Marfil, y en el último encuentro ante Ecuador, terminaron perdiendo por 2 - 1, lo que le valió las críticas al guardameta alemán Manuel Neuer. Sin embargo, mantendrá su puesto bajo los palos, aunque el seleccionador tendrá que reajustar la defensa por la baja sensible de Nico Schlotterbeck por lesión y que sustituirá alguno de los centrales como Rüdiger, Tah o Anton. El conjunto teutón, tratará de mantener su alto ranking de títulos, entre ellos cuatro mundialistas, que lo posicionan como una de las grandes potencias futbolísticas mundiales.

Por su parte, los de Gustavo Alfaro se recuperaron de un duro comienzo contra EE.UU con 4 goles a 1 en contra, pero su garra y disciplina táctica le llevaron a la victoria 1 - 0 frente a Turquía y un empate ante Australia que les permitió clasificar para la siguiente fase. Los sudamericanos, que disputan su novena Copa Mundial tras 16 años de ausencia, buscarán los octavos con la baja confirmada del defensa Omar Alderete. Su mejor actuación sigue siendo la de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final antes de caer por un ajustado 1-0 frente a España.

Ambas selecciones cuentan con un historial breve entre ellas, con apenas dos enfrentamientos. El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta a la edición de 2002, cuando Las Águilas se impuso por 1-0 gracias a un agónico gol de Oliver Neuville. El otro cruce fue un amistoso disputado en agosto de 2013, que finalizó igualado 3-3.