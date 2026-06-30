Mundial 2026, en directo hoy: 30 de junio, Francia - Suecia o una muesca más para Mbappé hacia la Bota de Oro
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Francia - Suecia de dieciseisavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 30 de junio seguimos con tres partidos de dieciseisavos de final y en RTVE nos centramos en el Francia - Suecia, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 23:00 horas.
Continúan las reacciones a la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en la tanda de penaltis, una de las sorpresas del Mundial, y también la alegría de Marruecos y Brasil por su clasificación para octavos de final, la 'canarinha' en el úlitmo suspiro del partido, y los 'Leones del Atlas' en la tanda de penaltis ante Países Bajos.
Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del jueves, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:45 Encuesta del Francia - Suecia
¿Cómo quedará el partido? Vota en RTVE Play:
11:30 Pista Mundial: manual de supervivencia ante Mbappé y compañía
Francia llega lanzada y Suecia, sin demasiado que perder. Así se presenta uno de los cruces más interesantes, y a la vez poco igualados, de estos dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Los modelos estadísticos, como el de la empresa de datos deportivos Opta, conceden un 75% de opciones de victoria a los franceses y apenas un 10% a los suecos. Fútbol es fútbol, que diría el clásico, y las sorpresas existen porque las estadísticas no juegan, pero los de Didier Deschamps parten como el principal favorito para llegar a la final (como en 2022) o para ganarla (como en 2018) y son el rival que nadie quería encontrarse. Por José Ángel Carpio.
11:00 La agenda de RTVE Play del 30 de junio
Varias de las selecciones llamadas a llegar lejos en este Mundial hacen su aparición en los deiciseisavos de final. Para empezar, Francia, una de las favoritas al título, se encuentra con Suecia en un partido apasionante que arrancará a las 23:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU) y será emitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play. El segundo partido de la jornada será el que mida a la Noruega de Haaland contra Costa de Marfil, desde las 19:00 horas en el estadio de Dallas (EEUU). Y la jornada se completará de madrugada con el México - Ecuador, a partir de las 03:00 horas, desde el estadio de Ciudad de México.