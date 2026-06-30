Mundial 2026, en directo hoy: 30 de junio, Francia - Suecia o una muesca más para Mbappé hacia la Bota de Oro

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 30 de junio seguimos con tres partidos de dieciseisavos de final y en RTVE nos centramos en el Francia - Suecia, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 23:00 horas.

Continúan las reacciones a la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en la tanda de penaltis, una de las sorpresas del Mundial, y también la alegría de Marruecos y Brasil por su clasificación para octavos de final, la 'canarinha' en el úlitmo suspiro del partido, y los 'Leones del Atlas' en la tanda de penaltis ante Países Bajos.

Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del jueves, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.