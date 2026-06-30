Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 30 de junio

Varias de las selecciones llamadas a llegar lejos en este Mundial hacen su aparición en los deiciseisavos de final. Para empezar, Francia, una de las favoritas al título, se encuentra con Suecia en un partido apasionante que arrancará a las 23:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU) y será emitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play. El segundo partido de la jornada será el que mida a la Noruega de Haaland contra Costa de Marfil, desde las 19:00 horas en el estadio de Dallas (EEUU). Y la jornada se completará de madrugada con el México - Ecuador, a partir de las 03:00 horas, desde el estadio de Ciudad de México.

Francia llega a los cruces decisivos con cualquier duda despejada. Su fase de grupos ha sido espectacular y ha demostrado un potencial ofensivo impresionante. Hizo pleno de victorias, con nueve puntos, y pasando por encima de Noruega, Senegal e Irak con mucha solvencia. 48 tiros, 22 entre los tres palos, diez goles y un 21%, en cuanto a cualquier remate vaya fuera, a portería o sea bloqueado, ponen en valor el potente ataque del conjunto galo. Los diez goles marcados están sustentados fundamentalmente en dos hombres, con ocho tantos entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, cuatro cada uno. A los que se han sumado uno de Bradley Barcola y otro de Desiré Doué.

Con esa pólvora en ataque, se mide contra Suecia en dieciseisavos de final. En el horizonte, en su cuadro, si sigue adelante en cada ronda, después se enfrentará Alemania o Paraguay en octavos, dependiendo del resultado de su choque de este lunes. Pero antes de esas cábalas, debe imponerse a un conjunto sueco que ha suscitado dudas tras su paso por la fase de grupos. Se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. Arrasó a Túnez en su debut (5-1), pero luego Países Bajos le endosó una manita (5-1) para, finalmente, firmar un empate con Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. En esta jornada, además, vuelven los directos de RTVE Play, con el videopódcast Fútbol de calle desde las 21:00 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio Dieciseisavos de final •Costa de Marfil – Noruega. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU) •Francia - Suecia. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). La 1 y RTVE Play •México - Ecuador. 03:00 horas (hora peninsular) de la madrugada del 1 de julio. Estadio de Ciudad de México (México)