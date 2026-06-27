Sudáfrica - Canadá: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

El próximo domingo 28 de junio, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Sudáfrica y Canadá estrenarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el estadio de Los Ángeles (EEUU), un partido histórico para ambas y prácticamente inédito, ya que solo se han enfrentado una vez en toda su historia. Fue en un amistoso jugador en 2007 que terminó con victoria por 2-0 del conjunto africano. El ganador se clasificará para los octavos de final y jugará en Houston el 4 de julio.

Sudáfrica, a seguir soñando Será un partido especial tanto para Sudáfrica como para Canadá, que nunca antes habían logrado pasar de la primera ronda en una Copa del Mundo. Sudáfrica dio la sorpresa al ganar en el último encuentro de la fase de grupos a Corea del Sur con un tanto de Maseko en el minuto 63. Fue la primera y única victoria de los Bafana Bafana en la fase de grupos, que perdió contra México en el partido inaugural del campeonato, además de terminar el choque con nueve jugadores. Para el duelo contra la República Checa, el técnico Hugo Broos cambió el once inicial y logró un empate, con un gol de penalti en los últimos compases del partido. Los jugadores de Sudáfrica celebran su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026EFE/ Miguel Sierra Su clasificación dependía del último partido contra Corea, el mejor de cuantos ha disputado hasta la fecha el conjunto africano, con una gran defensa y eficiencia en el contraataque en las botas de Maseko y Mofokeng. Ambos se perfilan nuevamente como titulares para el duelo contra Canadá, en el que el técnico podrá volver a contar también con el centrocampista Mokoena, un fijo en sus alineaciones, y que no pudo jugar contra Corea por sanción.

Canadá recupera a Alphonso Davies En cuanto a Canadá, coanfitrión de esta edición del Mundial, ha firmado también una primera fase llena de contrastes. Comenzó empatando a uno con Bosnia y firmó un rotundo 6-0 contra Catar con triplete de Jonathan David. El partido, sin embargo, pasará a la posteridad por la grave lesión de Ismael Koné, con rotura de tibia y peroné tras una entrada de Assim Madibo, sancionado con cinco partidos de suspensión por la FIFA. El conjunto norteamericano cerró la primera fase perdiendo 2-1 contra Suiza, que consiguió la primera plaza del grupo. Jonathan David, durante el Canadá - SuizaDarryl DyckDarryl Dyck La lesión de Koné es el principal contratiempo del técnico canadiense Jesse Marsch para los dieciseisavos. Por contra, la buena noticia es que podría recuperar para este encuentro al lateral del Bayern y capital de la selección Alphonso Davies, que todavía no ha debutado en el campeonato por la lesión en el isquiotibial que sufrió con su equipo en las semifinales de la Champions League contra el PSG. También podría estar ya preparado para este encuentro el defensa Moïse Bombito, que llegó al Mundial con molestias.