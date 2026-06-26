El Mundial 2026 en La 1 UHD: una experiencia audiovisual de máxima calidad en abierto

Radiotelevisión Española no solo ofrece partidos del Mundial en abierto: La 1 UHD acerca a toda la audiencia una experiencia audiovisual de nueva generación, con imagen UHD nativa, alto rango dinámico y sonido inmersivo. La mejora se percibe en más detalle, más color, mayor sensación de estadio y una retransmisión preparada técnicamente para preservar la calidad de origen.

RTVE refuerza su compromiso con la innovación y gracias a este despliegue, la audiencia puede vivir los encuentros con una imagen de mayor definición, una gama de color más amplia, más contraste y un sonido envolvente que permite percibir con mayor intensidad el ambiente del estadio, la emoción de la grada y la narración del partido.

La señal del Mundial se recibe en el IBC (Centro Internacional Broadcast) situado en Dallas en UHD nativo, con formato de color HDR BT.2020 y sonido Dolby Atmos. RTVE realiza, además, los procesos técnicos necesarios para adaptar la señal al estándar de emisión para España y la mezcla de los audios de comentaristas desplazados al estadio, con el sonido ambiente internacional.

Con esta apuesta, RTVE refuerza su papel como radiotelevisión pública innovadora, llevando una experiencia propia de las grandes retransmisiones internacionales a la ciudadanía en abierto, a través de La 1 UHD. La cadena pública ya emite La 1 UHD en TDT con una cobertura superior al 99% de la población.

Mundial 2026 en RTVE

La Corporación ha puesto en marcha el mayor dispositivo de su historia para retransmitir en abierto el Mundial FIFA 2026, con la emisión de todos los partidos de la Selección Española y el encuentro más destacado de cada jornada hasta la final.

Estos 33 encuentros se están emitiendo en La 1 y La 1 UHD, la única cadena en la que se podrán disfrutar con la tecnología coloquialmente conocida como 4K.