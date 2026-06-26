Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 26 de junio

El Mundial 2026 está inmerso en la última jornada de la fase de grupos, con los partidos que terminarán por definir las selecciones que se clasifican hacia los deiciseisavos de final y las que quedan eliminadas. Con tanto en juego, se unifican horarios en los grupos G, H e I. El partido de la jornada corresponde al Uruguay - España, del grupo H, que se disputa esta madrugada desde las 02:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Guadalajara (México). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.

La Roja ha recuperado las buenas sensaciones después de golear a Arabia Saudí por 4-0, pero no quiere confiarse ante una Uruguay que necesita de forma imperiosa la victoria para seguir avanzando en el torneo. Si España logra la victoria terminará como primera de grupo y evitará a Argentina en el primer cruce. El empate también le daría la clasificación, incluso como primera de grupo. Pero para eso habría que depender del resultado que se diera en el Cabo Verde y Arabia Saudí. El equipo africano ha puesto el grupo patas arriba con sus dos empates ante España y Uruguay y opta a clasificarse para la segunda ronda en su primer Mundial. Ambos partidos arrancarán en la madrugada del viernes al sábado a las 02:00 horas (hora peninsular).

El grupo I echa el cierre con un auténtico partidazo, todo un Noruega-Francia. Un duelo en el que dos de las estrellas de este Mundial mantendrán una preciosa pelea de cara a gol. Son Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos empatados con 4 goles en dos partidos. Ese duelo decidirá qué selección termina primera de grupo, ya que ambas han ganado los dos encuentros que han disputado y están equilibradas a seis puntos. En el otro encuentro, Senegal juega contra Irak con un encuentro en el que se disputan la opción remota de acceder a la siguiente ronda como una de las mejores ocho terceras. De momento, ninguna ha estrenado su casillero. Los dos encuentros comenzarán a las 21:00 horas.

Por último, en el grupo G las fuerzas están mucho más igualadas y nadie tiene asegurada la clasificación. El que más fácil lo tiene es Egipto, que cuenta con cuatro puntos y se mide a una Irán que ha lidiado con todas las adversidades que le están poniendo las autoridades en este Mundial. Aún así, la selección iraní ha logrado dos empates más que meritorios contra Bélgica y Nueva Zelanda que la hacen soñar con sacar un billete para los cruces. También con dos puntos se encuentra la selección europea, que no está teniendo una actuación acorde al nivel de sus jugadores. Ante Nueva Zelanda no tiene margen de error e, incluso, un empate podría no valerle para tener plaza en dieciseisavos. Los partidos empezarán de forma simultánea a las 05:00 horas del 27 de junio.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. RTVE Play contará con una edición muy especial del programa Comenta que sales, que comenzará una hora antes que el Uruguay -España, justo después de una edición especial del videopódcast Fútbol de calle, que arrancará en la medianoche del 27 de junio. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 26 de junio y madrugada del 27 de junio Grupo I •Noruega - Francia. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Boston (EEUU). •Senegal - Irak. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Toronto (Canadá) Grupo H •Uruguay - España. 02:00 horas (hora peninsular) del 27 de junio. Estadio de Guadalajara (México) •Cabo Verde - Arabia Saudí. 02:00 horas (hora peninsular) del 27 de junio. Estadio de Houston (EEUU) Grupo G •Egipto - Irán. 05:00 horas (hora peninsular) del 27 de junio. Estadio de Seattle (EEUU) •Nueva Zelanda - Bélgica 05:00 horas (hora peninsular) del 27 de junio. Estadio de Vancouver (Canadá)