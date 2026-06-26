España busca amarrar el primer puesto y ganar confianza ante una Uruguay que se juega la vida

Cuando en el mes de diciembre se produjo el sorteo del Mundial y España y Uruguay quedaron emparejadas en el grupo H, la mayoría de los pronósticos vaticinaron que ambos se jugarían el liderato en el Estadio de Guadalajara en la última jornada.

Siete meses después la realidad no es tan diferente, ya que ambos aún pueden alcanzar la primera plaza, pero los condicionantes son muy distintos. Pese a estar encuadrados en un grupo con selecciones teóricamente inferiores (Cabo Verde y Arabia Saudí), ni España ni Uruguay pueden decir a 26 de junio que están matemáticamente clasificadas para las rondas eliminatorias.

Por todo lo anteriormente expuesto, el partido entre ambas campeonas del mundo adquiere una dimensión inesperada, una trascendencia vital para el devenir de ambos en este Mundial. España, con cuatro puntos, tiene más margen que una Uruguay que solo tiene dos en su casillero y que necesita sumar si no quiere despedirse de Estados Unidos, México y Canadá a las primeras de cambio.

España, con mayor margen y tranquilidad tras la goleada ante Arabia Saudí La selección española llega a la última jornada virtualmente clasificada. La Roja se repuso al inesperado empate en el debut ante Cabo Verde (0-0) y goleó a Arabia Saudí (4-0) en la segunda fecha. Un triunfo holgado que permite a los pupilos de Luis de la Fuente liderar el grupo en solitario con cuatro puntos y afrontar sin tanta presión el duelo frente a Uruguay. Hay margen y tranquilidad para clasificarse, pero solo la victoria aseguraría una primera plaza que se antoja clave. Ser segundo supondría medirse en dieciseisavos de final a Argentina, vigente campeona del mundo, un obstáculo que convendría esquivar en este momento del campeonato. La Roja entrenó tres días en Chattanooga antes de viajar a Guadalajara, donde la plantilla se ejercitó este jueves por última vez antes del choque. Lo hizo con todos sus efectivos a excepción de Víctor Muñoz, que continúa trabajando al margen de sus compañeros debido a su última dolencia muscular. Suele decirse que "no hay que tocar lo que funciona" y esta teoría puede llevar a Luis de la Fuente a repetir la alineación que goleó a Arabia Saudí en Atlanta. Los cambios con respecto al empate ante Cabo Verde (Porro por Llorente, Baena por Gavi, Lamine por Ferran y Olmo por Fabián) dieron resultado y las cuatro novedades podrían mantenerse frente a Uruguay. Por lo demás, pocas dudas, más allá de la poco probable opción de que Nico Williams sea titular por primera vez en el torneo acompañando a las dos referencias ofensivas de la Roja: Lamine Yamal, que ya está completamente recuperado de su lesión, y Mikel Oyarzabal, que se lució con dos goles y una asistencia en el compromiso ante Arabia Saudí.

Luis de la Fuente: "Todos están ansiosos por jugar" Luis de la Fuente declaró en la rueda de prensa previa al partido que ya sabe "el equipo que va a jugar", pero no desveló si repetirá el once que goleó a Arabia Saudí en Atlanta. El preparador riojano afirmó que los 26 convocados están "con una motivación excepcional". “Si fueran conformistas y les diera igual jugar, el equipo no rendiría igual. La actitud de estos hacen que los que están jugando no quieran soltar su condición de titular. En la Eurocopa, los partidos más importantes los resolvieron los jugadores que salieron desde el banquillo. Es una de nuestras fortalezas”, añadió.

Uruguay, contra las cuerdas La selección uruguaya aterriza en Guadalajara sin margen de error. El cuadro de Marcelo Bielsa se ha complicado la vida sobremanera tras empatar ante Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2) y necesita puntuar para pasar de ronda. Si pierde, solo una combinación milagrosa de resultados la clasificaría. Uruguay no ha mostrado una buena imagen en los dos partidos disputados y ha tenido que remontar ante dos equipos a priori inferiores para sumar puntos en su casillero. Si aún tiene opciones de seguir con vida, es en buena parte gracias al estado de forma de Maxi Araújo. El jugador del Sporting acudió al rescate de su selección con gol en ambos partidos. La selección charrúa es un equipo aguerrido y luchador por lo que se puede esperar un encuentro muy disputado y con mucho contacto. El centro del campo formado por Valverde, Ugarte y Bentancur promete poner en apuros a la sala de máquinas española, una de las mejores del planeta. Los jugadores de la Roja son conscientes del tipo de partido que les espera. "Va a ser un partido duro, difícil, se están jugando todo. Creo que van a salir con todo. Independientemente de si hay patadas o no, es un fútbol de contacto, así que es lo que hay", comentó Pedri en una entrevista con RTVE. Pedri habla con RTVE sobre la España de 2026, la de 2010 y el futuro de Julián Álvarez: "Me encanta. Si pasa, bienvenido" MARÍA RELAÑO (ENTREVISTA) / ADRIÁN HERRERO (TEXTO) (ENVIADOS ESPECIALES AL MUNDIAL 2026) Luis de la Fuente afirmó en rueda de prensa que Uruguay "es un grandísimo rival". "Tiene futbolistas que la mayoría están jugando en Europa, México y Brasil. Tiene jugadores muy importantes y nos van a exigir. Vamos a tratar de llevar la iniciativa”. “Tan duro han sido Cabo Verde y Arabia como va a ser Uruguay. Todos son dificilísimos. Los que hemos sido futbolistas sabemos la dificultad que tiene cualquier rival”, admitió. Luis de la Fuente: "Todos los jugadores están ansiosos por jugar" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)