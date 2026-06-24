Uruguay se la juega con Bielsa siendo Bielsa, en las buenas y en las malas

Marcelo Bielsa, el histórico entrenador argentino, tomó las riendas de la selección uruguaya en mayo de 2023, tras su salida del Leeds United. El "loco" debutó al mando de la selección charrúa en septiembre de ese mismo año y lo cierto es que en los seis primeros partidos el equipo era segundo con 13 puntos y acabó el año derrotando tanto a Argentina como a Brasil. De cara a la Copa América, Uruguay llegaba como uno de los candidatos para ganar el torneo, pero el equipo fue eliminado por Colombia en semifinales, en un partido que acabó con 12 jugadores suspendidos.

01.29 min Marcelo Bielsa y su peculiar pose en el photocall de la FIFA

El Mundial ha comenzado, además de con su viral posado para FIFA, sin que los resultados acompañen del todo. En sus dos primeros partidos, Uruguay no ha logrado sumar de a tres. Empataron 1-1 en su debut ante Arabia Saudí y, en el segundo partido, dejaron escapar dos puntos contra Cabo Verde (2-2) por un error garrafal del guardameta, Fernando Muslera. Su elección es la última de una serie de polémicas desde que "El Loco" asumió su actual puesto.

El mal comportamiento ante Agustín Canobbio La mala relación entre Agustín Cannobbio, jugador del Fluminense, y Bielsa comenzó tras la derrota ante Ecuador en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una entrevista a la radio uruguaya, Carve Deportiva, Canobbio se expreso sobre el tema. "Me echó la culpa de haber perdido un partido; o sea, un jugador solo había perdido un partido. Había hecho el gol, había generado la otra situación de gol, y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido". Además, denunció que la responsabilidad se reiteró en público: "En un videoanálisis que él hace, terminó echando la culpa" Canobbio comentó que Bielsa tenía su grupo de 6-7 jugadores favoritos con los que tenía charlas extendidas separadas del resto del plantel. "Él tenía su grupo, porque separaba 6, 7 jugadores, sumando a los sparrings, y hablaba con ese grupo. Después nos dejaba a nosotros mirando de afuera a ver cómo hablaba con ellos". En un entrenamiento durante la Copa América, Marcelo Bielsa ordenó al delantero realizar las mismas tareas que los sparrings. La decisión cayó mal en el atacante, y estaba decidido a confrontar al entrenador. Fue Luis Suárez quien lo detuvo y se ofreció a hablarle al seleccionador: "Se me minimizó enfrente de todo el grupo, y ahí fue cuando Luis me dijo: "Para, déjame hablar a mí, no te expongas vos'". Suárez mantuvo un intercambio de siete minutos con Bielsa, pero según el jugador "no recibió la respuesta". Ante el silencio, el propio delantero intentó bajar la tensión: "Ahí fui yo a apaciguar las cosas para poder tener una convivencia tranquila y amena, y bueno, tampoco recibí una respuesta". Para Agustín Canobbio, la gota que colmó el vaso fue cuando, en una charla, el técnico argentino lo señaló como un maleducado por un gesto durante una charla. Por este motivo, reconoció que pensó en irse antes del torneo: "Antes de empezar la copa, se me pasó por la cabeza el volverme a casa a Brasil".

Polémica con Luis Suárez Tras la Copa América 2024, Luis Suárez disputó su último partido con la selección uruguaya y, en una entrevista tras su retiro, el máximo goleador charrúa reveló en el programa de television "De fútbol se habla así" que el trato que mantiene el técnico con sus dirigidos es muy frío. De hecho, añadió en dicha emisión que "muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día". El exjugador del FC Barcelona comentó que, de cara al futuro, recomienda al pueblo uruguayo no enfadarse con los jugadores. "El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo, hasta de la forma que tiene de entrenar”. Sin embargo. Parece que todas las especulaciones han quedado atrás, ya que Bielsa dejó en claro que la relación entre los dos está bien. Su ausencia se debe a una decisión de recambio, y decidió convocar a jugadores como Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Distanciamiento entre el staff y los jugadores El ambiente en el campo de entrenamiento donde se entrena la selección es muy distinto a como era antes. El delantero del Inter Miami explicó que, durante la larga estadía del maestro Tabárez e incluso durante el ciclo de Diego Alonso, los trabajadores tenían una relación de cercanía con los jugadores. Ahora, la situación es muy distinta. Bielsa ha marcado una distancia entre los futbolistas y los empleados a la que no estaban acostumbrados. "En mi última convocatoria estaban jugando al truco (un juego de cartas) y veía que pasaban por atrás y miraban a ver quiénes eran los que estaban jugando. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Ibas a la ciudad deportiva y, no te miento, estabas almorzando o merendando, veías las teles encendidas mirando fútbol. Hoy hay una tele escondida, todo apagado, todo en silencio". Y continuó: "A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que se viva así hoy". Ese cambio en la convivencia también lo marcó Sebastián el "Loco" Abreu en el programa F90 de ESPN, quien advirtió sobre la forma de imponer ideas sin atender el contexto: "No puedes llegar a un lugar y tratar de imponer tu forma de pensar sin respetar la cultura del país al que llegas. A menudo en el fútbol nos enfocamos en la metodología, en los sistemas tácticos y en cómo funcionan las cosas, pero nos olvidamos de la gestión". El propio delantero del Inter Miami recordó que en Uruguay existe un precedente de 15 años de conducción humana y corporativa bajo Tabárez, donde el utilero era "más importante que el mismísimo Diego Forlán". "Era una energía de unión donde todos los jugadores disfrutábamos estar, y hay que ser muy celoso con esas cosas, cuidarlas y protegerlas", sentenció.