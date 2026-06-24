Suiza - Canadá, en directo hoy el partido del grupo B del Mundial 2026

El grupo B del Mundial 2026 será el primero en decidirse de todo el torneo, dando comienzo a la tercera y última jornada de la fase de grupos. Canadá y Suiza lideran este grupo con 4 puntos, tras debutar en la competición con dos victorias aplastantes. Canadá hizo historia al golear 6-0 a Catar, su primera victoria mundialista, mostrando un fútbol rápido y atlético. Por su parte, Suiza venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido dominado por los helvéticos.

Onces iniciales: Suiza vs. Canadá

Suiza: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodríguez, Jaquez; Freuler, Manzambi, Xhaka, Sow; Embolo y Vargas.

Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choiniere, Saliba; Larin, David, Buchanan y Ahmed.

La selección norteamericana confía gran parte de sus opciones ofensivas en Alphonso Davies, capitán y una de las grandes estrellas del equipo, cuya velocidad y capacidad de desborde pueden marcar diferencias en cualquier momento, aunque aún no se ha estrenado en este Mundial. También destacan Jonathan David y Cyle Larin, referentes en ataque y máximos goleadores históricos del combinado canadiense.

El crecimiento de Canadá en los últimos años ha sido notable, consolidándose como una de las selecciones emergentes de la CONCACAF y aspirando a alcanzar por primera vez las rondas eliminatorias de una Copa del Mundo.

El encuentro entre los dos equipos tendrá lugar en el BC Place Stadium de Vancouver en Canadá, donde los de Jesse Marsch, actúan como anfitriones. El seleccionador no podrá contar para la cita con Ismaël Koné, quien sufrió una gravísima lesión con fractura de tibia y peroné y estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos 5 meses.

Pero a pesar de la baja del mediocampista, Canadá pondrá toda la carne en el asador para hacer historia, ya que parte con una diferencia de 6 goles favorables, por lo que el empate también le vale para pasar como primera.

La Selección de Suiza, capitaneada por Murat Yakin, contará con el guardameta Yann Sommer y el central Manuel Akanji, liderando la defensa y Breel Embolo estará en la línea de ataque. Como eje del equipo figurará el capitán Granit Xhaka, que disputa su cuarta participación en un Mundial.