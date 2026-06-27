Egipto - Irán, en directo hoy el partido del grupo G del Mundial 2026
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro desde Seattle Stadium a las 5:00 horas
Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre las selecciones de Egipto e Irán, tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026 de fútbol, partido que se disputa a las 5:00 horas en el Estadio de Seattle. Te lo ofrecemos en RTVE.es debajo de estas líneas.
En directo, Egipto - Irán | Mundial 2026
Egipto llega a esta decisiva tercera jornada de la fase de grupos con la moral por las nubes tras hacer historia en su última comparecencia. El conjunto de los faraones logró su primera victoria en la historia de la Copa Mundial en la segunda jornada contra Nueva Zelanda, registrando récords históricos para la selección desde que existen datos (1990) en remates (19), remates a puerta (7), toques en el área rival (36) y posesión (55,6%). Además, sus 460 pases completados superaron en más de 100 su mejor marca anterior. Sin embargo, el equipo dirigido por Hossam Hassan deberá romper una maldición histórica: Egipto ha perdido su tercer partido de la fase de grupos en sus dos últimas participaciones mundialistas (1-0 contra Inglaterra en 1990 y 2-1 ante Arabia Saudí en 2018).
En el plano individual, los focos apuntan a dos nombres propios. En la medular, el centrocampista Marwan Attia viene de firmar una actuación legendaria al completar 82 pases contra Nueva Zelanda y recuperar la posesión en nueve ocasiones. En el ataque, la gran estrella es Mohamed Salah, quien ha marcado o asistido en sus cuatro apariciones en la Copa del Mundo con Egipto (acumula 3 goles y 2 asistencias).
Irán confía en su veteranía e imbatibilidad ante África
Por su parte, la selección de la RI de Irán se presenta a esta cita con la necesidad urgente de afinar la puntería y hacer valer su experiencia. El combinado asiático viene de firmar un empate 0-0 contra Bélgica en la segunda jornada, encuentro en el que presentó el once inicial más veterano en la historia de la Copa Mundial (32 años y 181 días). A pesar de este despliegue de madurez, Irán ocupa el último lugar del Grupo G en remates a puerta (7), además de ser el equipo que más remates (37) y remates a portería (15) ha encajado tras las dos primeras jornadas. No obstante, el bando de los "Príncipes de Persia" cuenta con un poderoso argumento anímico a su favor: la selección de Irán se mantiene invicta contra selecciones africanas en la fase final, tras haber vencido a Marruecos en 2018 (1-0) y empatado contra Angola en 2006 (1-1) y Nigeria en 2014 (0-0).
Un duelo inédito en el escenario mundialista con aroma a revancha
Este choque en el Seattle Stadium representará el primer enfrentamiento oficial entre Egipto e Irán en la historia de la Copa del Mundo. El único precedente histórico entre ambas naciones se remonta a un partido de la LG Cup en junio del año 2000 en Teherán. Aquel lejano encuentro terminó con un empate 1-1 en el tiempo regular antes de que Egipto se impusiera por 8-7 en una dramática tanda de penaltis. Curiosamente, en aquel enfrentamiento el actual seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, fue el encargado de abrir el marcador para los africanos, mientras que el máximo goleador histórico de Irán, Ali Daei, anotó el gol del empate. Veintiséis años después, el destino los vuelve a cruzar en el escenario más grande del fútbol con la clasificación en juego.