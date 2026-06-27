Egipto - Irán, en directo hoy el partido del grupo G del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre las selecciones de Egipto e Irán, tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026 de fútbol, partido que se disputa a las 5:00 horas en el Estadio de Seattle. Te lo ofrecemos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Egipto - Irán | Mundial 2026

Egipto llega a esta decisiva tercera jornada de la fase de grupos con la moral por las nubes tras hacer historia en su última comparecencia. El conjunto de los faraones logró su primera victoria en la historia de la Copa Mundial en la segunda jornada contra Nueva Zelanda, registrando récords históricos para la selección desde que existen datos (1990) en remates (19), remates a puerta (7), toques en el área rival (36) y posesión (55,6%). Además, sus 460 pases completados superaron en más de 100 su mejor marca anterior. Sin embargo, el equipo dirigido por Hossam Hassan deberá romper una maldición histórica: Egipto ha perdido su tercer partido de la fase de grupos en sus dos últimas participaciones mundialistas (1-0 contra Inglaterra en 1990 y 2-1 ante Arabia Saudí en 2018). Salah da a Egipto su primera victoria en la historia de los mundiales y queda como líder destacado del grupo G Diego Álvarez Patilla En el plano individual, los focos apuntan a dos nombres propios. En la medular, el centrocampista Marwan Attia viene de firmar una actuación legendaria al completar 82 pases contra Nueva Zelanda y recuperar la posesión en nueve ocasiones. En el ataque, la gran estrella es Mohamed Salah, quien ha marcado o asistido en sus cuatro apariciones en la Copa del Mundo con Egipto (acumula 3 goles y 2 asistencias).

Irán confía en su veteranía e imbatibilidad ante África Beiranvand frustra a Bélgica y mantiene con esperanza a Irán ILIAS BENTADDA SEBTI* Por su parte, la selección de la RI de Irán se presenta a esta cita con la necesidad urgente de afinar la puntería y hacer valer su experiencia. El combinado asiático viene de firmar un empate 0-0 contra Bélgica en la segunda jornada, encuentro en el que presentó el once inicial más veterano en la historia de la Copa Mundial (32 años y 181 días). A pesar de este despliegue de madurez, Irán ocupa el último lugar del Grupo G en remates a puerta (7), además de ser el equipo que más remates (37) y remates a portería (15) ha encajado tras las dos primeras jornadas. No obstante, el bando de los "Príncipes de Persia" cuenta con un poderoso argumento anímico a su favor: la selección de Irán se mantiene invicta contra selecciones africanas en la fase final, tras haber vencido a Marruecos en 2018 (1-0) y empatado contra Angola en 2006 (1-1) y Nigeria en 2014 (0-0).