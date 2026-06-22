Salah da a Egipto su primera victoria en la historia de los mundiales y queda como líder destacado del grupo G

Como si se tratara de una maldición propia de las pirámides, Egipto llegaba a su cuarta Copa del Mundo sin haber ganado nunca un partido. El combinado más laureado de África a nivel continental nunca daba el callo en el mayor torneo de selecciones. Y en una cita en la que su mayor estrella llegaba de capa caída, finalmente, Mohamed Salah ha cumplido con el peso de ser llamado el Faraón.

Los 'Chicos del Nilo' han logrado remontar un partido en el que se adelantó Nueva Zelanda, que también buscaba su primera victoria mundialista. Salah marcó el gol con el que tomaron la ventaja y dio la asistencia del tercero, saliendo del campo ovacionado y a un solo gol de igualar al máximo anotador histórico de Egipto, su actual seleccionador Hossam Hassan.

Egipto, con 4 puntos, ahora es líder del grupo G, tras el nuevo empate entre Bélgica e Irán, ambos con dos puntos. Con el único punto que tienen los Kiwis, los Faraones se aseguran como mínimo ser terceros al término de la fase de grupos.

Egipto tiene control, Nueva Zelanda clarividencia Los primeros minutos de partidos ya sirvieron para saber cómo iban a atacar en el partido ambos equipos: los Faraones con posesiones más largas, los Kiwis con robos rápidos y balones arriba. En uno de esos robos, la estrella del primer partido ante Irán, Elijah Just, realizó un gran movimiento hacia campo contrario, se apoyó en el delantero Chris Wood, abrió a la banda para Liberato Cacace, y Ssarpreet Singh recibió un envío que no iba para él y disparó desviado. Finn Surman rematando a placer en medio del área en el primer gol ante Egipto Abbie Parr AP Photo / Abbie Parr Egipto circulaba bien el balón, pero no lo llevaba a término. Mientras tanto, en el 13' Just tuvo la primera ocasión clara, con un disparo cruzado que el arquero egipcio mandó a córner. Y ahí llegó el gol oceánico. El 'influencer' Tim Payne botó un saque de esquina perfecto, con el central Finn Surman rematando a placer en medio del área, tras un movimiento táctico al más puro estilo del Arsenal de Arteta. ““ El extremo Just se mostró como el jugador más percutidor, aprovechando pérdidas de los Faraones en el proceso de creación. Egipto seguía sin definir ocasiones dentro del área, por lo que el jugador del Manchester City, Omar Marmoush, lo probó con un buen disparo desde la frontal. Un error de McCowatt regaló una falta peligrosa al borde del área para los norafricanos, pero Salah definió mal la jugada ensayada con Marmoush, al no darle la comba suficiente al golpeo. Egipto tuvo que hacer un cambio atrás por lesión y su ocasión más clara antes del descanso fue un centro de Mostafa Ziko que Ashour no logró impactar del todo al borde del área pequeña.

La redención Al inicio de la segunda parte, Salah tuvo un balón claro, pero con la diestra no fue capaz de rematar con fuerza. Egipto seguía llegando, pero Ziko y el resto de atacantes no tenían finura en la resolución La situación se pudo poner peor para los hombres de Hassan. Un envío increíble de Stamenic fue cabeceado de espaldas por McCowatt, que obligó a la intervención providencial del portero Mostafa Shobeir. En el 54', Ziko volvió a tener un remate claro dentro del área, que esta vez bloqueó el central goleador Surman. Pero solo cuatro minutos después, Mostafa por fin logró rematar de forma inapelable un centro del lateral derecho Hany, que el guardameta neozelandés Max Crocombe intentó repeler sin éxito con una sola mano. Mostafa Ziko remata de forma inapelable en el gol del empate ante Nueva Zelanda Darryl Dyck Darryl Dyck/The Canadian Press via AP Los All Whites se vinieron abajo al ver como se les escapaba de nuevo la victoria (contra Irán llegaron a adelantarse dos veces) y el experimentado Salah lo aprovechó. Con el partido roto, los jugadores egipcios con más calidad lograron crear una jugada en la que el Faraón, Ashour y Ziko se pasaron el balón hasta que la leyenda del Liverpool lanzó una pared dentro del área que culminó con un remate raso al palo largo al que no pudo llegar Crocombe. Remate raso de Salah al palo largo al que no puede llegar Crocombe ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA