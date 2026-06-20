Alemania - Costa de Marfil, en directo hoy el partido del grupo E del Mundial 2026

Las selecciones de Alemania y Costa de Marfil disputan su segundo encuentro en el grupo E del Mundial 2026 en el partido que se disputa este sábado 20 de junio en Toronto donde ambas selecciones se juegan el liderato del grupo tras sus respectivas victoria en su debut en el torneo ante los combinados de Curazao y Ecuador, respectivamente.

La previa

Alemania firmó la primera gran goleada del Mundial con un abultado 7-1 sobre la debutante Curazao mostrando una exhuberancia ofensiva propia de un candidato al título, pese a la debilidad del equipo rival, uno de los debutantes de la Copa del Mundo de la FIFA.

Buen debut, por tanto, de la 'Mannschaft', que pudo dar minutos a jugadores con necesidad de rodaje, advirtió errores subsanables para partidos futuros más exigentes y descargó la tensión del debut a base de pura pólvora a la espera de comprobar su verdadero nivel ante un rival de la entidad de Costa de Marfil.

Costa de Marfil debutó con una victoria épica a la par que merecida en un partido que podía haber quedado de muchas otras formas. En la primera parte, fueron los sudamericanos quienes más cerca estuvieron del gol, pero en la segunda los marfileños dominaron por completo un choque mucho más pausado que decidió una gran arrancada de Singo, asistente del tanto definitivo de Amad Diallo.

Los extremos marfileños Yan Diomandé y Amad Diallo son la clara amenaza del combinado africano ante una Alemania que tiene a Sané, Musiala y Wirtz como los referentes de un equipo que siempre cuenta entre los favoritos al título.

Será el primer partido oficial entre ambas selecciones, quienes solo se han enfrentado en el partido amistoso que se disputó en noviembre de 2009 y que finalizó con empate (2-2), justo antes de la antesala mundialista de Sudáfrica 2010.