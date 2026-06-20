Mundial 2026, en directo hoy: 20 de junio, los 'orange' de Koeman buscan resarcirse ante la desafiante Suecia
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Países Bajos - Suecia del Grupo F
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. La selección neerlandesa comenzó su andadura con un empate nada satisfactorio ante Japón, lo que dejó el liderato de su grupo a la selección Sueca, que goleó 1-5 a la de Túnez. Ahora los de Koeman buscan resarcirse en el Países Bajos - Suecia, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.
La jornada -dicho en términos de día- anterior nos dejó 'bombas' como la victoria de Marruecos, que supone un paso adelante y liderato compartido con Brasil, que pese a su fácil victoria frente a Haití no puede celebrar del todo por la lesión de Raphinha. Como todos los días, prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido contra Arabia Saudí, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:30 Cunha, doblete y surf
El otro gran protagonista de la victoria de Brasil fue Matheus Cunha, autor de un doblete. Aquí le vemos surfeando para celebrar un gol.
“🇧🇷 Matheus Cunha, el protagonista del Brasil 3 - 0 Haití 🇭🇹— Teledeporte (@teledeporte) June 20, 2026
🌊 ¡Marca 2⃣ goles y a surfear!#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/cKZ1iT2bM0“
11:10 Ya baila Brasil
Después de las críticas y las dudas por el empate contra Marruecos en el debut, la selección de Brasil ya sonríe tras la victoria sobre Haití. Sonríe y baila, un campo en el que Vinicius se mueve como pez en el agua. Aquí le vemos con Paquetá.
“🕺🏽 ¡Cómo nos gusta un baile!— Teledeporte (@teledeporte) June 20, 2026
🇧🇷 El ritmazo de Vinícius y Paquetá en el 3-0 de Brasil
⚽⚽ Segundo gol de Vini en este Mundial#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/H9D6CURmj7“
11:00 Ronald Koeman, a contracorriente
La otra previa del partido del día pone el foco en el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, un viejo conocido de la afición española. "La responsabilidad cae en mí. Hay que aceptar las críticas como un adulto", dice el ex azulgrana, aunque también lamenta la "mentalidad holandesa". Con la firma de nuestro enviado especial Rubén Heras.
10:50 Turquía, eliminada
Como hemos dicho más arriba, ya se van viendo las primeras 'bombas' del Mundial. Que Haití sufra dos derrotas en dos partidos no es noticia, pero sí que lo haga Turquía y, además, teniendo más de un 60% de posesión del balón en el global de los dos partidos. La pasada madrugada cayó ante una selección de Paraguay que, por su parte, se resarció a la heroica con uno menos. Fue testigo nuestro enviado especial Adrián Herrero.
10:45 Pista Mundial: la hora de despejar incógnitas
La previa del Países Bajos - Suecia analiza quién manda en el grupo y parte de su futuro en el torneo. Los neerlandeses dominaron durante largos tramos ante Japón, pero dejaron escapar una victoria que parecía encarrilada. Los suecos, en cambio, firmaron una de las actuaciones más convincentes del torneo con un 5-1 frente a Túnez. Nos la trae José Ángel Carpio (DatosRTVE).
10:40 Pendientes de Raphinha
El extremo del FC Barcelona se retiró del campo en el partido contra Haití por unas molestias musculares. Después del partido, su Federación comunicó que había empezado el tratamiento: "El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado". Carlo Ancelotti anticipó en rueda de prensa que Raphinha sintió "molestias en los isquiotibiales". Estaremos pendientes del parte médico este sábado.
10:30 Agenda del día
RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.