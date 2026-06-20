Mundial 2026, en directo hoy: 20 de junio, los 'orange' de Koeman buscan resarcirse ante la desafiante Suecia

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. La selección neerlandesa comenzó su andadura con un empate nada satisfactorio ante Japón, lo que dejó el liderato de su grupo a la selección Sueca, que goleó 1-5 a la de Túnez. Ahora los de Koeman buscan resarcirse en el Países Bajos - Suecia, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

La jornada -dicho en términos de día- anterior nos dejó 'bombas' como la victoria de Marruecos, que supone un paso adelante y liderato compartido con Brasil, que pese a su fácil victoria frente a Haití no puede celebrar del todo por la lesión de Raphinha. Como todos los días, prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido contra Arabia Saudí, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.