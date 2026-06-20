Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 20 de junio

Sigue avanzando el Mundial 2026 con la segunda jornada de la fase de grupos correspondientes a los grupos E y F, con Alemania con el viento a favor para sellar el billete a la siguiente ronda y un Países Bajos – Suecia como partido de la jornada. Correspondiente al Grupo F, este encuentro comienza a las 19:00 horas (hora peninsular) desde Houston. Es el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play. La plataforma digital de RTVE ofrece en el día de hoy también en directo la rueda de prensa del seleccionador nacional Luis de la Fuente previa al encuentro entre España y Arabia Saudí de este domingo, 21 de junio. Se puede seguir desde las 22:45 horas.

El otro gran encuentro de la jornada es el Alemania – Costa de Marfil, del Grupo E, un partido, a priori, asequible para el encuentro de Julian Nagelsmann, que se dio un recital en la primera jornada contra la debutante Curazao. El conjunto africano también viene de vencer, en su caso, por la mínima a Ecuador, por lo que el vencedor de este encuentro tendrá pie y medio en la siguiente ronda. El partido da comienzo a las 22:00 horas, en Toronto (Canadá). En el otro enfrentamiento del cuadro de la jornada, Ecuador y el combinado caribeño tratarán de sumar sus primeros puntos en el Mundial, desde las 02:00 horas de la madrugada (hora peninsular) del 21 de Junio desde Kansas. La jornada se completa con el Túnez – Japón del Grupo F, que arranca a las 06:00 horas (hora peninsular) en Monterrey (México).

El partido que enfrenta a Países Bajos y Suecia puede ser decisivo para los Oranje, tras el empate contra Japón. El alto calor que se espera en Houston a la hora de inicio del choque (mediodía, hora local) puede condicionar en cualquier caso el desempeño de ambos equipos, acostumbrados a temperaturas más moderadas. El conjunto neerlandés dejó múltiples dudas en su estreno, pese a que se puso por dos veces por delante en el marcador. Sin embargo, el planteamiento táctico en la segunda parte del técnico Ronald Koeman, incorporando al terreno de juego un defensa para tratar de proteger el resultado ha levantado críticas en el país. Suecia, por su parte, puede certificar su pase a la siguiente ronda si logra sumar otra vez los tres puntos. A su favor tiene la gran contundencia atacante que mostró contra Túnez en la primera jornada, con Alexander Isak y Viktor Gyökeres liderando la ofensiva.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 20 de junio y madrugada del 21 de junio Grupo E •Alemania – Costa de Marfil. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Toronto (Canadá) •Ecuador - Curazao. 02:00 horas (hora peninsular) del 21 de junio. Estadio de Kansas City (EEUU). Grupo F •Países Bajos - Suecia. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU). •Túnez - Japón. 06:00 horas (hora peninsular) del 21 de junio. Estadio de Monterrey (México)