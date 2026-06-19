Países Bajos - Suecia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este sábado 20 de junio desde las 19:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Países Bajos y Suecia, del Grupo F del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Houston, un duelo en el que los de Ronald Koeman necesitan vencer tras el empate contra Japón en el debut mientras Suecia quiere refrendar las buenas sensaciones en la goleada por 5-1 a Túnez.

El encuentro será crucial para decidir el liderato del grupo, especialmente, tras las dudas que dejaron los Oranje en su estreno. El invitado de honor del encuentro será el calor que se espera en Houston a la hora de arranque del encuentro (12:00 horas, hora local), que podría condicionar el desempeño de ambos conjuntos. Los escandinavos ya sufrieron los efectos del calor en su estreno en Monterrey (México). Jugadores como Gabriel Gudmundsson acabaron con calambres por las altas temperaturas.

Virgil van Dijk, durante el Países Bajos - Japón del Mundial 2026Michael Steele/Getty Images/AFP

Países Bajos, dudas en la defensa Antes del inicio del Mundial, todas las apuestas situaban a Países Bajos como clara favorita para liderar el Grupo F en la fase de grupos. Culminó la fase de clasificación sin una sola derrota y tan solo dos empates ante Polonia, con una contundencia ofensiva y una sólida defensa que no se apreció en su estreno mundialista. Bien es cierto que enfrente tuvo a un Japón muy ordenado, especialmente atrás, lo que complicó las combinaciones de los Oranje y acercarse a puerta con peligro. De hecho, pese a contar con varias ocasiones para ponerse por delante en la primera parte, el capitán de la selección holandesa y del Liverpool Virgil Van Dijk no logró abrir el marcador hasta el arranque de la segunda mitad, rematando de cabeza un pase de Ryan Gravenberch, que asistió a Summerville en el segundo tanto. Sin embargo, el equipo nipón remontó por dos veces el encuentro. El segundo tanto, al filo del final, vino después de los cambios en la defensa del técnico neerlandés, Ronald Koeman, para proteger el resultado, una decisión muy criticada, pero que podría marcar lo que está por venir.

Suecia, contundencia ofensiva En cuanto a Suecia, una victoria le dejaría prácticamente clasificada para los dieciseisavos. En el encuentro contra Túnez, el conjunto que dirige Graham Potter demostró una gran contundencia ofensiva de la mano de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, rivales en la Premier pero que han demostrado entenderse a la perfección en el combinado nacional. A ellos se sumó contra Túnez el centrocampista del Brighton Yasin Ayari, autor de dos de los tantos en el estreno mundialista. A pesar de que los escandinavos no estuvieron en el último Mundial, de que la mayor parte de sus jugadores debutan en un torneo de estas características y a que su fase de clasificación estuvo llena de altibajos, las buenas sensaciones del primer encuentro le ponen en una posición muy destacada para convertirse en una de las sorpresas del campeonato. Alexander Isak y Viktor Gyokeres, durante la victoria de Suecia contra Túnez del Mundial 2026Sofia YakerAP Photo/Sofia Yaker