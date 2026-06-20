Países Bajos-Suecia: la hora de despejar incógnitas

Fuente:

Fuente:

Si la primera jornada de un Mundial sirve para presentarse, la segunda obliga a enseñar las cartas. Países Bajos y Suecia se ven las caras en Houston con la sensación de que este partido dirimirá quién manda en el grupo y parte de su futuro en el torneo. Los neerlandeses dominaron durante largos tramos ante Japón, pero dejaron escapar una victoria que parecía encarrilada. Los suecos, en cambio, firmaron una de las actuaciones más convincentes del torneo con un 5-1 frente a Túnez.

Países Bajos sigue buscando el equilibrio entre la tradición ofensiva que acompaña a su camiseta y un pragmatismo cada vez más marcado por Ronald Koeman. Suecia se encomienda a una generación de delanteros en plena madurez, con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como ases de la baraja. Entre unos y otros y el calor de Texas, duelo al sol en el grupo F.

Dos países europeos y futboleros como Países Bajos y Suecia no tienen apenas pasado común en una Copa del Mundo. Esta será la segunda vez que se enfrenten. El único antecedente es muy lejano, de 1974, en el Mundial que vio nacer a la Naranja Mecánica, aunque aquel encuentro, también el segundo de la fase de grupos, terminó con un 0-0… después de 38 remates entre ambos equipos. Muy poca cosa teniendo en cuenta el desempeño de Johan Cruyff y los suyos en ese torneo del que fueron subcampeones.

Johan Cruyff, en el Holanda-Suecia del Mundial, hace justo 52 años, el 19 de junio de 1974. GETTY GETTY

Un recuerdo casi mitológico, demasiado lejano como para recrearse. Ambos equipos son ahora muy diferentes. Suecia llega impulsada por su victoria contra Túnez por 5-1, pero lo cierto es que no gana sus dos primeros partidos en una Copa del Mundo desde 1958, hace casi 70 años.

Enfrente, Países Bajos, que, aunque dejase dudas tras su empate con Japón, no ha conocido la derrota en sus últimos 13 partidos en mundiales. Haciendo cuentas, desde aquel fatídico (para ellos) minuto 116, el del gol de Iniesta, desde que España le ganó en la final de 2010, solo ha hecho que ganar (8 victorias) o empatar (5 veces). Se escribe una página completamente nueva, con el conjunto 'tulipán' como favorito.

Y si este pronóstico no resulta convincente, ¿nos lo jugamos a las chapas? Ni pulpo Paul ni nada parecido. El Lab de RTVE ha creado "Las Chapas del Mundial", un juego interactivo para pronosticar el resultado de cualquier partido del Mundial, real o imaginario. Al que esto escribe, para el Países Bajos - Suecia las chapas le han augurado una goleada de... Entra, descubre y comparte tu propio marcador.

Ahora las chapas predicen el resultado. Selecciona qué equipos juegan y comparte el marcador. LAB RTVE

Sí, esto era una autopromoción de RTVE, nuestra particular pausa de hidratación. Seguimos.

Crysencio Summerville, de Países Bajos, dispara a puerta para marcar el 2-1 frente a Japón. Sam Hodde AP

De la Naranja Mecánica queda el apelativo para periodistas y nostálgicos. La selección de Ronald Koeman mantiene el típico 4-3-3 de toda la vida, pero el espíritu no es el mismo, y lo puede mutar sin inmutarse a un 5-4-1, como el que usó para defenderse de Japón y al final le costó el empate. Una decisión controvertida que Koeman, poco dado a admitir errores, defiende, pero que le dejó retratado. Fue la primera vez que Países Bajos se puso dos veces por delante en un partido de un Mundial y terminó sin ganar.

Antes del Mundial, Koeman había mostrado su frustración por que Países Bajos no lograra marcar en jugada en tres partidos seguidos. Y ante Japón sus principales ocasiones fueron a balón parado, incluido el gol de Van Dijk que abrió el marcador. El bache no se solucionó para el seleccionador hasta que Summerville culminó con un buen remate una jugada individual de Gravenberch pasada una hora del partido.

Fuente:

Las defensas férreas se han impuesto al juego elaborado en varios partidos de la primera jornada. Lo vivió en primer lugar Países Bajos, lo sufrió a continuación España, también Portugal... La red de pases con la que el equipo de Koeman dominó la mayor parte del encuentro no logró penetrar la organizada defensa nipona. El balón circulaba de lado a lado, de izquierda a derecha, pero no verticalmente.

Los extremos, Cody Gakpo (Liverpool, 27 años) y Crysencio Summerville (West Ham, 24 años), dos de los principales argumentos ofensivos de los oranje, dieron 52 pases exitosos entre los dos, pero solo seis se dirigieron al interior del área rival.

Fuente:

Van Dijk fue el jugador por el que más veces pasó el balón, pero 92 de los 97 pases que dio tenían una probabilidad del 80% o más de finalizar con éxito, según datos de Opta. Sus cifras representan lo que hizo Países Bajos durante casi todo el partido: jugar a no fallar y no encontrar la cerradura cuando quiso entrar. Pero en el partido más importante de la fase de grupos los jugadores tendrán que asumir más riesgos.

Si alguien dudaba de que Virgil van Dijk iba a ser un jugador clave en la selección oranje, la actuación del capitán de Países Bajos y del Liverpool volvió a demostrar que la fama y la veteranía son más que un grado. Poco ha importado que sea el futbolista de las principales ligas europeas que más partidos ha disputado esta temporada (66) para acaparar protagonismo y jerarquía.

Y marcó de cabeza el gol que abría el marcador, su 13º gol con la selección, y el primero de ellos en una Copa del Mundo. A sus casi 35 años, es el segundo jugador de mayor edad de su país en marcar en un Mundial. Solo un defensa de la selección de Países Bajos ha marcado más goles que el central del Liverpool. Se llama Ronald Koeman, y es su entrenador. Fueron 14 tantos, así que al pupilo le falta un tanto para igualar al maestro.

Fuente:

Y, en Suecia, dos delanteros que rivalizan en la Premier League, Alexander Isak (Liverpool, 26 años) y Viktor Gyökeres (Arsenal, 28 años), actuaron como una de las mejores parejas atacantes en este arranque del Mundial. Como dijo su entrenador, Graham Potter, se entendieron muy bien a pesar de haber jugado juntos apenas siete partidos.

Gyökeres llegaba a la Copa del Mundo tras marcar 14 goles y jugar la final de la Champions. Ante Túnez, metió un gol y fue el futbolista que más veces remató (5) y ocasiones creó (4). Suma 21 goles en 34 partidos como internacional. Por su parte, Isak, un fichaje que le costó 145 millones de euros al Liverpool, pasó un calvario de lesiones, por una fractura de peroné que le apartó tres meses. Llegó al Mundial sin continuidad, con apenas 1.000 minutos sobre el terreno de juego en toda la temporada, pero participó directamente en tres goles, marcando uno y sirviendo dos asistencias.

Fuente:

En una selección en la que todos los jugadores son debutantes en un Mundial, menos Victor Lindelöf (Aston Villa, 31 años), su desempeño conjunto y cómo el resto del equipo les brinde oportunidades marcará el horizonte probable de Suecia.

En el Suecia-Túnez, que se jugó en Monterrey, México, el calor le causó calambres al defensa Gabriel Gudmundsson y cansancio a Isak. El partido de esta jornada en Houston, Texas, es una dificultad añadida para estos equipos europeos poco acostumbrados a disputar partidos veraniegos con temperaturas sofocantes.

AUDIO RTVE

No es fácil tampoco para los aficionados. En el espacio para los aficionados de la FIFA en Houston, el día de la inauguración del Mundial, donde más de 7.500 personas siguieron el triunfo de México, y hubo que atender a 22 por incidentes relacionados con el calor, según informó Telemundo.

Países Bajos sigue siendo una fábrica de talento futbolístico, pero lo cierto es que ahora lo factura al extranjero. Por primera vez en su historia (y son 56 partidos los que ha jugado en mundiales), los oranje alinearon un once titular sin un solo jugador que militara en la Eredivisie holandesa.

Fueron ocho "ingleses", dos "italianos" y un "español", como si fuera un chiste de los de antes. Nadie del Ajax, nadie del PSV, nadie del Feyenoord… De hecho, en todo el combinado solo hay dos jugadores de la liga local: Wout Weghorst, delantero del Ajax, y Guus Til, centrocampista del PSV. Que el fútbol es un producto globalizado nunca ha sido tan evidente para una de las selecciones con mayor pedigrí europeo.