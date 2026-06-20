Turquía - Paraguay, en directo hoy el partido del grupo D del Mundial 2026

Turquía y Paraguay, las que al principio del Mundial eran las favoritas para pasar a la siguiente fase, necesitan ganar este partido tras sus derrotas ante Australia y Estados Unidos respectivamente. Será primera vez que ambos equipos se enfrenten en una Copa del Mundo. Su único precedente, fue un amistoso disputado en Chile hace más de 30 años, en junio de 1995, que terminó sin goles.

En directo, Turquía – Paraguay | Mundial 2026

La selección turca nunca ha perdido dos partidos consecutivos en una misma edición del campeonato mundial, pero también es cierto que los hombres de Vincenzo Montella no están pasando por un buen momento, ya que ha perdido 9 de los 13 últimos partidos de los grandes torneos.

Esta vez, Turquía intentará mejorar la efectividad de sus ataque. Por dar un dato, contra los australianos realizó 30 remates sin que ninguno de ellos lograra el premio del gol, la mayor cantidad de un equipo sin ver puerta en un partido de la Copa del Mundo desde 2006 y la mayor cifra sin prórroga desde Uruguay contra Suecia en la fase de grupos de 1974.

Por otra parte, tras perder por 4-1 ante la anfitriona dirigida por Mauricio Pochettino, la 'Albirroja' buscará no volver a perder el segundo encuentro. Sería la segunda vez en la historia de la selección paraguaya en los mundiales que se encontraría en la situación de haber perdido los dos primeros choques de su grupo. La última vez ocurrió en la Copa del Mundo de 2006, cuando cayó ante Inglaterra y Suecia y acabó siendo eliminada. Los hombres de Gustavo Alfaro intentarán por todos los medios alejar los fantasmas de aquel fatídico campeonato.

De momento los datos no le acompañan. Paraguay solo ha ganado dos de los últimos 14 partidos de la Copa Mundial contra selecciones de la UEFA, ante Eslovenia en 2006 y Eslovaquia en 2010. Pero los 'Guaraníes' buscarán romper esa estadística contra Turquía.